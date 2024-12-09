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ОЗХО призвала Сирию выполнять обязательства по химоружию - РИА Новости, 09.12.2024
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18:26 09.12.2024 (обновлено: 18:41 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ozkho-1988239916.html
ОЗХО призвала Сирию выполнять обязательства по химоружию
ОЗХО призвала Сирию выполнять обязательства по химоружию - РИА Новости, 09.12.2024
ОЗХО призвала Сирию выполнять обязательства по химоружию
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) следит за последними событиями в Сирии и призывает страну выполнять свои обязательства по Конвенции о... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:26
2024-12-09T18:41
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ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) следит за последними событиями в Сирии и призывает страну выполнять свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в пресс-релизе организации. Сирийские власти в прошлом заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии. За химическое разоружение Сирии организация даже получила в 2013 году Нобелевскую премию мира. "ОЗХО внимательно следит за последними событиями в Сирии, уделяя особое внимание статусу ее объектов, связанных с химическим оружием... Секретариат связался с Сирией и напомнил ей о том, что она должна продолжать выполнять обязательства по Конвенции", - говорится в релизе, который распространила организация в понедельник. При этом ОЗХО обеспокоена судьбой, как утверждается, значительного количества неучтенного химического оружия. По мнению организации, сирийская декларация об их программе химического оружия "по-прежнему не может считаться точной и полной". В текущих обстоятельствах организация, как она также утверждает в заявлении, особенно пристально следит за безопасностью и целостностью заявленных объектов и мест исследований, разработки, производства, хранения и испытаний химического оружия; любыми перемещениями или инцидентами, связанными с документацией с этих объектов, а также за теми мерами, которые Сирия принимает для обеспечения соблюдения КЗХО. Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/izrail-1988182174.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад
ОЗХО призвала Сирию выполнять обязательства по химоружию

ОЗХО призвала Сирию выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) следит за последними событиями в Сирии и призывает страну выполнять свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в пресс-релизе организации.
Сирийские власти в прошлом заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии. За химическое разоружение Сирии организация даже получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
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"ОЗХО внимательно следит за последними событиями в Сирии, уделяя особое внимание статусу ее объектов, связанных с химическим оружием... Секретариат связался с Сирией и напомнил ей о том, что она должна продолжать выполнять обязательства по Конвенции", - говорится в релизе, который распространила организация в понедельник.
При этом ОЗХО обеспокоена судьбой, как утверждается, значительного количества неучтенного химического оружия. По мнению организации, сирийская декларация об их программе химического оружия "по-прежнему не может считаться точной и полной".
В текущих обстоятельствах организация, как она также утверждает в заявлении, особенно пристально следит за безопасностью и целостностью заявленных объектов и мест исследований, разработки, производства, хранения и испытаний химического оружия; любыми перемещениями или инцидентами, связанными с документацией с этих объектов, а также за теми мерами, которые Сирия принимает для обеспечения соблюдения КЗХО.
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В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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