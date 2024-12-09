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В Челябинской области спасли женщину и ребенка, провалившихся под лед - РИА Новости, 09.12.2024
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Хорошие новости
 
15:20 09.12.2024 (обновлено: 15:29 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ozero-1988186594.html
В Челябинской области спасли женщину и ребенка, провалившихся под лед
В Челябинской области спасли женщину и ребенка, провалившихся под лед - РИА Новости, 09.12.2024
В Челябинской области спасли женщину и ребенка, провалившихся под лед
Женщина и ребенок провались под лед, катаясь на озере Тургояк в Челябинской области в воскресенье, им помогли выбраться из воды другие граждане, медпомощь... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:20
2024-12-09T15:29
челябинская область
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек - РИА Новости. Женщина и ребенок провались под лед, катаясь на озере Тургояк в Челябинской области в воскресенье, им помогли выбраться из воды другие граждане, медпомощь никому не понадобилась, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. "Женщина и ребенок чуть не погибли на Тургояке. Очевидцы сообщили, что они катались на льду в районе городского пляжа и провалились в воду в 70 метрах от береговой линии. На выручку подоспел глава семейства и другие граждане. Они сделали цепь (катающиеся на коньках люди легли на лед друг за другом) и сообща помогли им выбраться на поверхность", - говорится в сообщении. К этому моменту прибыла медицинская бригада, но от помощи люди отказались и на своем автомобиле уехали с территории озера, отмечает ГУМЧС. МЧС России напоминает: толщина льда для катания на коньках должна быть не менее 25 сантиметров.
https://ria.ru/20241207/ozero-1987924455.html
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челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Челябинская область, Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области спасли женщину и ребенка, провалившихся под лед

В Челябинской области спасли женщину и ребенка, провалившихся под лед на озере

© ГУ МЧС России по Челябинской областиНа озере Тургояк в Челябинской области под лед провалились женщина и ребенок. Кадр видео
На озере Тургояк в Челябинской области под лед провалились женщина и ребенок. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© ГУ МЧС России по Челябинской области
На озере Тургояк в Челябинской области под лед провалились женщина и ребенок. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек - РИА Новости. Женщина и ребенок провались под лед, катаясь на озере Тургояк в Челябинской области в воскресенье, им помогли выбраться из воды другие граждане, медпомощь никому не понадобилась, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.
"Женщина и ребенок чуть не погибли на Тургояке. Очевидцы сообщили, что они катались на льду в районе городского пляжа и провалились в воду в 70 метрах от береговой линии. На выручку подоспел глава семейства и другие граждане. Они сделали цепь (катающиеся на коньках люди легли на лед друг за другом) и сообща помогли им выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.
К этому моменту прибыла медицинская бригада, но от помощи люди отказались и на своем автомобиле уехали с территории озера, отмечает ГУМЧС.
МЧС России напоминает: толщина льда для катания на коньках должна быть не менее 25 сантиметров.
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Хорошие новостиЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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