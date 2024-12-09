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ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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11:59 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/oon-1988122465.html
ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии
ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии
ООН работает над восстановлением своей деятельности на всей территории мухафаз Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс в Сирии, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:59
2024-12-09T11:59
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. ООН работает над восстановлением своей деятельности на всей территории мухафаз Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс в Сирии, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "ООН и наши партнеры работают над возобновлением или расширением операций по оказанию помощи в некоторых районах Алеппо, Идлиба, Хамы и Хомса, где помощь была приостановлена или сокращена по соображениям безопасности. Гуманитарные работники не смогли получить доступ к объектам оказания чрезвычайной помощи, включая склады", - сказал он. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии .
https://ria.ru/20241209/turtsija-1988093380.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии

ООН работает над восстановлением деятельности в Алеппо, Идлибе, Хаме и Хомсе

© AP Photo / Ugur YildirimОбстановка в Дамаске, Сирия
Обстановка в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Ugur Yildirim
Обстановка в Дамаске, Сирия
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. ООН работает над восстановлением своей деятельности на всей территории мухафаз Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс в Сирии, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
"ООН и наши партнеры работают над возобновлением или расширением операций по оказанию помощи в некоторых районах Алеппо, Идлиба, Хамы и Хомса, где помощь была приостановлена или сокращена по соображениям безопасности. Гуманитарные работники не смогли получить доступ к объектам оказания чрезвычайной помощи, включая склады", - сказал он.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ
Вчера, 09:53
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии .
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Вчера, 04:25
 
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