https://ria.ru/20241209/oon-1988122465.html

ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии

ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии

ООН работает над восстановлением своей деятельности на всей территории мухафаз Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс в Сирии, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:59

2024-12-09T11:59

2024-12-09T11:59

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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. ООН работает над восстановлением своей деятельности на всей территории мухафаз Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс в Сирии, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "ООН и наши партнеры работают над возобновлением или расширением операций по оказанию помощи в некоторых районах Алеппо, Идлиба, Хамы и Хомса, где помощь была приостановлена или сокращена по соображениям безопасности. Гуманитарные работники не смогли получить доступ к объектам оказания чрезвычайной помощи, включая склады", - сказал он. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии .

https://ria.ru/20241209/turtsija-1988093380.html

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

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