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Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 09.12.2024
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21:26 09.12.2024 (обновлено: 22:06 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/netanyakhu-1988277248.html
Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, заявил Нетаньяху
Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 09.12.2024
Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, заявил Нетаньяху
Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T21:26
2024-12-09T22:06
в мире
голанские высоты
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
сирия
башар асад
оон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции."Контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность, &lt;...&gt; Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля", — сказал он.Глава кабмина еврейского государства также утверждает, что конец власти Башара Асада стал прямым следствием ударов ЦАХАЛ по ливанскому движению "Хезболла" и Ирану."Мы меняем облик Ближнего Востока. &lt;...&gt; Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире", — добавил Нетаньяху.Президент САР Башар Асад 8 декабря, после переговоров с участниками конфликта в республике, принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть.После этого Израиль начал активно укреплять оборону на Голанских высотах. Как заявил Нетаньяху, соглашение, достигнутое после войны Судного дня, утратило силу, поскольку сирийские военные покинули свои позиции. Израильский премьер подчеркнул, что вместе с главой Минобороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские военные заняли эту территорию, а по итогам войны Судного дня (1973-й) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html
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в мире, голанские высоты, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, сирия, башар асад, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Голанские высоты, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Сирия, Башар Асад, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.
"Контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность, <...> Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля", — сказал он.
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT
Вчера, 04:25
Глава кабмина еврейского государства также утверждает, что конец власти Башара Асада стал прямым следствием ударов ЦАХАЛ по ливанскому движению "Хезболла" и Ирану.
"Мы меняем облик Ближнего Востока. <...> Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире", — добавил Нетаньяху.
Президент САР Башар Асад 8 декабря, после переговоров с участниками конфликта в республике, принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть.
Повсеместный хаос: кадры из Сирии
© AP Photo / Ugur Yildirim

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

Обстановка в Дамаске, Сирия

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9
© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

Очереди автомобилей на дорогах, ведущих в Дамаск

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9
© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

Обстановка в Дамаске, Сирия

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Израильская бронетехника на границе с Сирией

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9
© AP Photo / Hassan Ammar

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

Люди въезжают в Сирию через пограничный пункт в долине Бекаа, Ливан

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

Израильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

Горящее здание в Дамаске

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Люди в разграбленной резиденции президента Сирии Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

Дым над Дамаском, Сирия

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9
После этого Израиль начал активно укреплять оборону на Голанских высотах. Как заявил Нетаньяху, соглашение, достигнутое после войны Судного дня, утратило силу, поскольку сирийские военные покинули свои позиции. Израильский премьер подчеркнул, что вместе с главой Минобороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские военные заняли эту территорию, а по итогам войны Судного дня (1973-й) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
В миреГоланские высотыИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаСирияБашар АсадООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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