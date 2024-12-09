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В Ростове-на-Дону подтвердили эффективность замены импортного корма для рыб - РИА Новости, 09.12.2024
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Наука
 
08:00 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/nauka-1987785821.html
В Ростове-на-Дону подтвердили эффективность замены импортного корма для рыб
В Ростове-на-Дону подтвердили эффективность замены импортного корма для рыб - РИА Новости, 09.12.2024
В Ростове-на-Дону подтвердили эффективность замены импортного корма для рыб
Эффективность разработанного ранее метода замены зарубежных компонентов кормов для рыб подтвердили ученые ДГТУ. По словам авторов, подход основан на... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:00
2024-12-09T08:00
наука
наука
университетская наука
ростов-на-дону
донской государственный технический университет
россия
российские инновации
продовольственная безопасность
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эффективность разработанного ранее метода замены зарубежных компонентов кормов для рыб подтвердили ученые ДГТУ. По словам авторов, подход основан на использовании продуктов переработки насекомых и позволяет снизить издержки хозяйств до десяти процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале AgriEngineering.В комбикормах для аквакультуры содержится много белка и жира, основной источник которых — дорогостоящая импортная рыбная мука, рассказали исследователи ДГТУ. В 2022 году специалисты университета разработали способ получения кормовых веществ из личинок мухи черной львинки (Hermetia illucens), способный снизить зависимость от этого дорогого компонента.Как сообщили ученые, новое исследование успешно подтвердило эффективность ранее предложенной модели."Способ основан на использовании шнекового пресса. С помощью изменения влажности сырья, скорости вращения шнека, степени отжима, а также специальной предварительной подготовки биомассы насекомых удалось достичь максимального выхода высококачественного жира и белка", — прокомментировала доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ДГТУ Татьяна Мальцева.По ее словам, сегодня производители рыбы сталкиваются с серьезной проблемой из-за нехватки качественной рыбной муки в связи с высокой стоимостью и трудностями с поставками. Насекомые давно рассматриваются научным сообществом как перспективный источник высококачественного белка и жиров для корма.Благодаря своей способности быстро размножаться на органических субстратах личинки черной львинки могут не только решить проблему нехватки сырья, но и способствовать переработке пищевых отходов.Полученные результаты являются основой для разработки специализированной технологии получения высокоценного кормового белка и жира из насекомых. Ее можно будет использовать как на крупных комбикормовых заводах, так и в небольших крестьянско-фермерских хозяйствах, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных и выращиванием рыбы, считают ученые ДГТУ."Предварительные расчеты показали, что экономия составит в среднем десять процентов, или около 650 тысяч рублей в год для малых и средних ферм, производящих до 20 тонн форели за год. Достигается это, в том числе, за счет повышения выживаемости и увеличения прироста массы рыбы при том же объеме корма", — рассказала Мальцева.На данном этапе перед учеными стоит задача всестороннего анализа экономической эффективности использования жира личинки черной львинки в различных отраслях промышленности, включая производство комбикормов, фармацевтику и косметологию.
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наука, университетская наука, ростов-на-дону, донской государственный технический университет, россия, российские инновации, продовольственная безопасность
Наука, Наука, Университетская наука, Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет, Россия, Российские инновации, Продовольственная безопасность

В Ростове-на-Дону подтвердили эффективность замены импортного корма для рыб

© Getty Images / rassameeКормление рыбы
Кормление рыбы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / rassamee
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эффективность разработанного ранее метода замены зарубежных компонентов кормов для рыб подтвердили ученые ДГТУ. По словам авторов, подход основан на использовании продуктов переработки насекомых и позволяет снизить издержки хозяйств до десяти процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале AgriEngineering.
В комбикормах для аквакультуры содержится много белка и жира, основной источник которых — дорогостоящая импортная рыбная мука, рассказали исследователи ДГТУ. В 2022 году специалисты университета разработали способ получения кормовых веществ из личинок мухи черной львинки (Hermetia illucens), способный снизить зависимость от этого дорогого компонента.
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Как сообщили ученые, новое исследование успешно подтвердило эффективность ранее предложенной модели.
«
"Способ основан на использовании шнекового пресса. С помощью изменения влажности сырья, скорости вращения шнека, степени отжима, а также специальной предварительной подготовки биомассы насекомых удалось достичь максимального выхода высококачественного жира и белка", — прокомментировала доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ДГТУ Татьяна Мальцева.
По ее словам, сегодня производители рыбы сталкиваются с серьезной проблемой из-за нехватки качественной рыбной муки в связи с высокой стоимостью и трудностями с поставками. Насекомые давно рассматриваются научным сообществом как перспективный источник высококачественного белка и жиров для корма.
Благодаря своей способности быстро размножаться на органических субстратах личинки черной львинки могут не только решить проблему нехватки сырья, но и способствовать переработке пищевых отходов.
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Полученные результаты являются основой для разработки специализированной технологии получения высокоценного кормового белка и жира из насекомых. Ее можно будет использовать как на крупных комбикормовых заводах, так и в небольших крестьянско-фермерских хозяйствах, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных и выращиванием рыбы, считают ученые ДГТУ.
"Предварительные расчеты показали, что экономия составит в среднем десять процентов, или около 650 тысяч рублей в год для малых и средних ферм, производящих до 20 тонн форели за год. Достигается это, в том числе, за счет повышения выживаемости и увеличения прироста массы рыбы при том же объеме корма", — рассказала Мальцева.
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На данном этапе перед учеными стоит задача всестороннего анализа экономической эффективности использования жира личинки черной львинки в различных отраслях промышленности, включая производство комбикормов, фармацевтику и косметологию.
 
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