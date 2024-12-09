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В Ростовской области ищут преступников, ограбивших пять сельских магазинов - РИА Новости, 09.12.2024
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19:16 09.12.2024
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В Ростовской области ищут преступников, ограбивших пять сельских магазинов
В Ростовской области ищут преступников, ограбивших пять сельских магазинов - РИА Новости, 09.12.2024
В Ростовской области ищут преступников, ограбивших пять сельских магазинов
Полиция ищет преступников, которые в ночь на 9 декабря обокрали пять торговых точек в селе Самарское в Азовском районе Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:16
2024-12-09T19:16
происшествия
ростовская область
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Полиция ищет преступников, которые в ночь на 9 декабря обокрали пять торговых точек в селе Самарское в Азовском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. "В ночь на 9 декабря 2024 года в муниципальный отдел МВД России "Азовский" поступило сообщение о краже из торговых точек в селе Самарское", - говорится в сообщении. По информации правоохранительных органов, "неустановленные лица" похитили имущество из пяти магазинов в этом населенном пункте. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сумму ущерба и личности преступников.
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происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Ростовской области ищут преступников, ограбивших пять сельских магазинов

МВД ищет преступников, обокравших сразу пять магазинов ростовском селе Самарское

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Полиция ищет преступников, которые в ночь на 9 декабря обокрали пять торговых точек в селе Самарское в Азовском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"В ночь на 9 декабря 2024 года в муниципальный отдел МВД России "Азовский" поступило сообщение о краже из торговых точек в селе Самарское", - говорится в сообщении.
По информации правоохранительных органов, "неустановленные лица" похитили имущество из пяти магазинов в этом населенном пункте.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сумму ущерба и личности преступников.
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ПроисшествияРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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