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В Ростовской области ищут преступников, ограбивших пять сельских магазинов

В Ростовской области ищут преступников, ограбивших пять сельских магазинов - РИА Новости, 09.12.2024

В Ростовской области ищут преступников, ограбивших пять сельских магазинов

Полиция ищет преступников, которые в ночь на 9 декабря обокрали пять торговых точек в селе Самарское в Азовском районе Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:16

2024-12-09T19:16

2024-12-09T19:16

происшествия

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Полиция ищет преступников, которые в ночь на 9 декабря обокрали пять торговых точек в селе Самарское в Азовском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. "В ночь на 9 декабря 2024 года в муниципальный отдел МВД России "Азовский" поступило сообщение о краже из торговых точек в селе Самарское", - говорится в сообщении. По информации правоохранительных органов, "неустановленные лица" похитили имущество из пяти магазинов в этом населенном пункте. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сумму ущерба и личности преступников.

https://ria.ru/20241026/granata-1980273522.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия