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Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой
Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой - РИА Новости, 09.12.2024
Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой
Полиция проверила пермскую семью после появления фото с маленьким ребенком, сидящим в клетке вместе с собакой бойцовской породы, сейчас жилищно-бытовые условия... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:09
2024-12-09T14:09
2024-12-09T14:09
происшествия
пермь
кировский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Полиция проверила пермскую семью после появления фото с маленьким ребенком, сидящим в клетке вместе с собакой бойцовской породы, сейчас жилищно-бытовые условия несовершеннолетнего соответствуют нормам, сообщает краевое ГУ МВД. Ранее в местных пабликах в соцсетях появились фото малолетнего ребенка из Перми, сидящего в клетке вместе с собакой бойцовской породы. Уточнялось, что мать мальчика употребляла алкоголь, в квартире содержалось несколько собак. "По данному факту в отделе полиции №3 (по обслуживанию Кировского района) УМВД России по Перми зарегистрирован материал. Сотрудники ПДН осуществили выход по месту проживания женщины с ребёнком. Выяснилось, что фото из публикации были сделаны более двух лет назад. В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Проверочные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html
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происшествия, пермь, кировский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Кировский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой
МВД проверило пермскую семью после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой