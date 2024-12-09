https://ria.ru/20241209/mvd-1988162411.html

Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой

Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой - РИА Новости, 09.12.2024

Пермскую семью проверили после фото с ребенком, сидящим в клетке с собакой

Полиция проверила пермскую семью после появления фото с маленьким ребенком, сидящим в клетке вместе с собакой бойцовской породы, сейчас жилищно-бытовые условия... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:09

2024-12-09T14:09

2024-12-09T14:09

происшествия

пермь

кировский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Полиция проверила пермскую семью после появления фото с маленьким ребенком, сидящим в клетке вместе с собакой бойцовской породы, сейчас жилищно-бытовые условия несовершеннолетнего соответствуют нормам, сообщает краевое ГУ МВД. Ранее в местных пабликах в соцсетях появились фото малолетнего ребенка из Перми, сидящего в клетке вместе с собакой бойцовской породы. Уточнялось, что мать мальчика употребляла алкоголь, в квартире содержалось несколько собак. "По данному факту в отделе полиции №3 (по обслуживанию Кировского района) УМВД России по Перми зарегистрирован материал. Сотрудники ПДН осуществили выход по месту проживания женщины с ребёнком. Выяснилось, что фото из публикации были сделаны более двух лет назад. В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Проверочные мероприятия продолжаются.

https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html

https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html

пермь

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, кировский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)