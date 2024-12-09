https://ria.ru/20241209/mosgorsud-1988164753.html

Мосгорсуд признал законным приговор стримерше по делу о фейках про армию

Мосгорсуд признал законным приговор стримерше по делу о фейках про армию - РИА Новости, 09.12.2024

Мосгорсуд признал законным приговор стримерше по делу о фейках про армию

Мосгорсуд признал законным приговор стримерше Анне Бажутовой, осужденной на 5,5 лет по делу о фейках про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:33

2024-12-09T14:33

2024-12-09T14:33

происшествия

москва

московский городской суд

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор стримерше Анне Бажутовой, осужденной на 5,5 лет по делу о фейках про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Останкинского районного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Останкинский суд Москвы в июне приговорил девушку к 5,5 годам колонии общего режима. Также Twitch-стримерше YokoBovich на три года запретили администрировать сайты. Суд установил, что Бажутова, находясь в квартире дома на улице 1-я Ямская в Москве, во время стрима распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложные утверждения о действиях ВС РФ.

https://ria.ru/20241003/medsestra-1976248886.html

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происшествия, москва, московский городской суд, вооруженные силы рф