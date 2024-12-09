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Мосгорсуд признал законным приговор стримерше по делу о фейках про армию - РИА Новости, 09.12.2024
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14:33 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/mosgorsud-1988164753.html
Мосгорсуд признал законным приговор стримерше по делу о фейках про армию
Мосгорсуд признал законным приговор стримерше по делу о фейках про армию - РИА Новости, 09.12.2024
Мосгорсуд признал законным приговор стримерше по делу о фейках про армию
Мосгорсуд признал законным приговор стримерше Анне Бажутовой, осужденной на 5,5 лет по делу о фейках про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:33
2024-12-09T14:33
происшествия
москва
московский городской суд
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор стримерше Анне Бажутовой, осужденной на 5,5 лет по делу о фейках про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Останкинского районного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Останкинский суд Москвы в июне приговорил девушку к 5,5 годам колонии общего режима. Также Twitch-стримерше YokoBovich на три года запретили администрировать сайты. Суд установил, что Бажутова, находясь в квартире дома на улице 1-я Ямская в Москве, во время стрима распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложные утверждения о действиях ВС РФ.
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происшествия, москва, московский городской суд, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ
Мосгорсуд признал законным приговор стримерше по делу о фейках про армию

Мосгорсуд признал законным приговор стримерше Бажутовой, осужденной на 5,5 года

© Фото : Прокуратура МосквыАнна Бажутова
Анна Бажутова - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Анна Бажутова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор стримерше Анне Бажутовой, осужденной на 5,5 лет по делу о фейках про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Останкинского районного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Останкинский суд Москвы в июне приговорил девушку к 5,5 годам колонии общего режима. Также Twitch-стримерше YokoBovich на три года запретили администрировать сайты.
Суд установил, что Бажутова, находясь в квартире дома на улице 1-я Ямская в Москве, во время стрима распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложные утверждения о действиях ВС РФ.
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ПроисшествияМоскваМосковский городской судВооруженные силы РФ
 
 
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