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ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор - РИА Новости, 09.12.2024
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20:40 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/moldaviya-1988269916.html
ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор
ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор - РИА Новости, 09.12.2024
ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор
Евросоюз и США намерены использовать Молдавию в своей внутренней борьбе, а затем выбросить, уверен лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:40
2024-12-09T20:40
в мире
сша
молдавия
румыния
дональд трамп
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Евросоюз и США намерены использовать Молдавию в своей внутренней борьбе, а затем выбросить, уверен лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп ранее заявил, что на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил НАТО, сказав, что одобряет альянс, пока его страны-члены "платят по счетам". "Европа может лишиться американского зонтика — да они там друг другу глотки перегрызут за власть в новых условиях. Молдавию используют в этой внутренней борьбе и выбросят. Исход, увы, предсказуем", - написал Шор в соцсетях, комментируя заявление Трампа. По его словам, каждый из руководителей ЕС сейчас думает, что же делать дальше. "Украденные выборы в Молдавии, выборы в Румынии, которые похоронили демократию в европейском понимании, выборы в Грузии, где проевропейские силы с треском проиграли, приход к власти Трампа — что еще должно произойти, чтобы стало очевидно: нам в ту Европу не надо", - подчеркивает политик. Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241209/sotrudnichestvo-1988168651.html
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987336917.html
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в мире, сша, молдавия, румыния, дональд трамп, илан шор, майя санду, нато, евросоюз
В мире, США, Молдавия, Румыния, Дональд Трамп, Илан Шор, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор

Шор: ЕС и США используют Молдавию в своей внутренней борьбе и выбросят

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Евросоюз и США намерены использовать Молдавию в своей внутренней борьбе, а затем выбросить, уверен лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп ранее заявил, что на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил НАТО, сказав, что одобряет альянс, пока его страны-члены "платят по счетам".
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"Европа может лишиться американского зонтика — да они там друг другу глотки перегрызут за власть в новых условиях. Молдавию используют в этой внутренней борьбе и выбросят. Исход, увы, предсказуем", - написал Шор в соцсетях, комментируя заявление Трампа.
По его словам, каждый из руководителей ЕС сейчас думает, что же делать дальше. "Украденные выборы в Молдавии, выборы в Румынии, которые похоронили демократию в европейском понимании, выборы в Грузии, где проевропейские силы с треском проиграли, приход к власти Трампа — что еще должно произойти, чтобы стало очевидно: нам в ту Европу не надо", - подчеркивает политик.
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Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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