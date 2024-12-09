https://ria.ru/20241209/moldaviya-1988269916.html

ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор

ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор - РИА Новости, 09.12.2024

ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор

Евросоюз и США намерены использовать Молдавию в своей внутренней борьбе, а затем выбросить, уверен лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:40

2024-12-09T20:40

2024-12-09T20:40

в мире

сша

молдавия

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илан шор

майя санду

нато

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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Евросоюз и США намерены использовать Молдавию в своей внутренней борьбе, а затем выбросить, уверен лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп ранее заявил, что на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил НАТО, сказав, что одобряет альянс, пока его страны-члены "платят по счетам". "Европа может лишиться американского зонтика — да они там друг другу глотки перегрызут за власть в новых условиях. Молдавию используют в этой внутренней борьбе и выбросят. Исход, увы, предсказуем", - написал Шор в соцсетях, комментируя заявление Трампа. По его словам, каждый из руководителей ЕС сейчас думает, что же делать дальше. "Украденные выборы в Молдавии, выборы в Румынии, которые похоронили демократию в европейском понимании, выборы в Грузии, где проевропейские силы с треском проиграли, приход к власти Трампа — что еще должно произойти, чтобы стало очевидно: нам в ту Европу не надо", - подчеркивает политик. Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20241209/sotrudnichestvo-1988168651.html

https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987336917.html

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в мире, сша, молдавия, румыния, дональд трамп, илан шор, майя санду, нато, евросоюз