ЕС и США используют Молдавию ради своих интересов, заявил Шор
Шор: ЕС и США используют Молдавию в своей внутренней борьбе и выбросят
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Евросоюз и США намерены использовать Молдавию в своей внутренней борьбе, а затем выбросить, уверен лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп ранее заявил, что на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил НАТО, сказав, что одобряет альянс, пока его страны-члены "платят по счетам".
По его словам, каждый из руководителей ЕС сейчас думает, что же делать дальше. "Украденные выборы в Молдавии, выборы в Румынии, которые похоронили демократию в европейском понимании, выборы в Грузии, где проевропейские силы с треском проиграли, приход к власти Трампа — что еще должно произойти, чтобы стало очевидно: нам в ту Европу не надо", - подчеркивает политик.
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Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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