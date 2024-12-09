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Экс-премьер Молдавии рассказал, зачем вводить ЧП в энергетике - РИА Новости, 09.12.2024
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18:36 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/moldaviya-1988243982.html
Экс-премьер Молдавии рассказал, зачем вводить ЧП в энергетике
Экс-премьер Молдавии рассказал, зачем вводить ЧП в энергетике - РИА Новости, 09.12.2024
Экс-премьер Молдавии рассказал, зачем вводить ЧП в энергетике
Власти Молдавии хотят ввести режим чрезвычайного положения, чтобы скрыть отсутствие реальных решений кризисной ситуации в энергетике, считает бывший премьер,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:36
2024-12-09T18:36
молдавия
кишинев
россия
влад филат
дорин речан
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Власти Молдавии хотят ввести режим чрезвычайного положения, чтобы скрыть отсутствие реальных решений кризисной ситуации в энергетике, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. Премьер Молдавии Дорин Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова, заявил, что временно будет исполнять обязанности главы минэнерго и намерен ввести режим ЧП в области энергетики с 16 декабря. Он также предупредил, что из-за возможных проблем с поставками газа существуют риски перебоев в электроснабжении в республике. "Это не первый раз, когда КЧС (Комиссия по чрезвычайным ситуациям. - ред.) становится любимым инструментом правительства для обхода парламентских дебатов и общественного контроля. Почему необходимо чрезвычайное положение для решения проблемы, которую само правительство создало из-за отсутствия планирования и неспособности заключать устойчивые энергетические контракты? Ответ прост: чрезвычайное положение предоставляет дискреционную гибкость. И, очевидно, идеально скрывает отсутствие реальных решений", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что власти не могут сказать, какова будет цена на электроэнергию после 1 января, какие существуют соглашения и с какими поставщиками и как будут защищены потребители, особенно уязвимые, от роста цен, вместо этого повторяется общая риторика о "мониторинге", "подготовке" и "устойчивости". Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети обеих стран. В меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года. Что касается объединения электросетей, то меморандум предусматривает создание линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. В то же время, документ предусматривает условия для назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии Евросоюза.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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молдавия, кишинев, россия, влад филат, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Влад Филат, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
Экс-премьер Молдавии рассказал, зачем вводить ЧП в энергетике

Филат: в Молдавии хотят ввести ЧП, чтобы скрыть отсутствие решений энергокризиса

© AP Photo / Yves LoggheВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Yves Logghe
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Власти Молдавии хотят ввести режим чрезвычайного положения, чтобы скрыть отсутствие реальных решений кризисной ситуации в энергетике, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
Премьер Молдавии Дорин Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова, заявил, что временно будет исполнять обязанности главы минэнерго и намерен ввести режим ЧП в области энергетики с 16 декабря. Он также предупредил, что из-за возможных проблем с поставками газа существуют риски перебоев в электроснабжении в республике.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян
5 декабря, 00:11
"Это не первый раз, когда КЧС (Комиссия по чрезвычайным ситуациям. - ред.) становится любимым инструментом правительства для обхода парламентских дебатов и общественного контроля. Почему необходимо чрезвычайное положение для решения проблемы, которую само правительство создало из-за отсутствия планирования и неспособности заключать устойчивые энергетические контракты? Ответ прост: чрезвычайное положение предоставляет дискреционную гибкость. И, очевидно, идеально скрывает отсутствие реальных решений", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что власти не могут сказать, какова будет цена на электроэнергию после 1 января, какие существуют соглашения и с какими поставщиками и как будут защищены потребители, особенно уязвимые, от роста цен, вместо этого повторяется общая риторика о "мониторинге", "подготовке" и "устойчивости".
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Вчера, 17:52
Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети обеих стран. В меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года.
Что касается объединения электросетей, то меморандум предусматривает создание линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. В то же время, документ предусматривает условия для назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии Евросоюза.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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28 ноября, 17:53
 
МолдавияКишиневРоссияВлад ФилатДорин РечанМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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