Экс-премьер Молдавии рассказал, зачем вводить ЧП в энергетике
Филат: в Молдавии хотят ввести ЧП, чтобы скрыть отсутствие решений энергокризиса
© AP Photo / Yves LoggheВлад Филат
© AP Photo / Yves Logghe
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Власти Молдавии хотят ввести режим чрезвычайного положения, чтобы скрыть отсутствие реальных решений кризисной ситуации в энергетике, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
Премьер Молдавии Дорин Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова, заявил, что временно будет исполнять обязанности главы минэнерго и намерен ввести режим ЧП в области энергетики с 16 декабря. Он также предупредил, что из-за возможных проблем с поставками газа существуют риски перебоев в электроснабжении в республике.
"Это не первый раз, когда КЧС (Комиссия по чрезвычайным ситуациям. - ред.) становится любимым инструментом правительства для обхода парламентских дебатов и общественного контроля. Почему необходимо чрезвычайное положение для решения проблемы, которую само правительство создало из-за отсутствия планирования и неспособности заключать устойчивые энергетические контракты? Ответ прост: чрезвычайное положение предоставляет дискреционную гибкость. И, очевидно, идеально скрывает отсутствие реальных решений", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что власти не могут сказать, какова будет цена на электроэнергию после 1 января, какие существуют соглашения и с какими поставщиками и как будут защищены потребители, особенно уязвимые, от роста цен, вместо этого повторяется общая риторика о "мониторинге", "подготовке" и "устойчивости".
Сейчас основной поставщик электроэнергии в Молдавию - Приднестровье. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Кишинев и Бухарест в декабре 2023 года заключили меморандум о намерении объединить газовые и электросети обеих стран. В меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. По оценкам молдавского минэнерго, эта цель может быть достигнута к концу 2031 года.
Что касается объединения электросетей, то меморандум предусматривает создание линии электропередачи мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая напрямую свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара. В то же время, документ предусматривает условия для назначения румынской компании "OPCOM" оператором рынка электроэнергии в Молдавии с целью интеграции его с рынком электроэнергии Евросоюза.
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