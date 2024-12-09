https://ria.ru/20241209/mir-1988133799.html
В Кремле назвали ситуацию в мире очень турбулентной
В Кремле назвали ситуацию в мире очень турбулентной - РИА Новости, 09.12.2024
В Кремле назвали ситуацию в мире очень турбулентной
Международная ситуация очень турбулентная, это требует особого внимания, в том числе со стороны властей России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:49
2024-12-09T12:49
2024-12-09T12:49
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Международная ситуация очень турбулентная, это требует особого внимания, в том числе со стороны властей России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация международная весьма турбулентная, что, конечно же, требует особого внимания в том числе и с нашей стороны", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали ситуацию в мире очень турбулентной
Песков: международная ситуация очень турбулентная, это требует особого внимания