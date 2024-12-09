https://ria.ru/20241209/mir-1988133799.html

В Кремле назвали ситуацию в мире очень турбулентной

В Кремле назвали ситуацию в мире очень турбулентной - РИА Новости, 09.12.2024

В Кремле назвали ситуацию в мире очень турбулентной

Международная ситуация очень турбулентная, это требует особого внимания, в том числе со стороны властей России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:49

2024-12-09T12:49

2024-12-09T12:49

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092463_0:17:3189:1811_1920x0_80_0_0_32aaab34f1c2f7ca2d46e9f98ae57986.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Международная ситуация очень турбулентная, это требует особого внимания, в том числе со стороны властей России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация международная весьма турбулентная, что, конечно же, требует особого внимания в том числе и с нашей стороны", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, в мире