https://ria.ru/20241209/minoborony-1988241000.html
Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих штурмового подразделения группировки "Запад" по уничтожению блиндажей ВСУ в Харьковской... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:31
2024-12-09T18:31
2024-12-09T18:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих штурмового подразделения группировки "Запад" по уничтожению блиндажей ВСУ в Харьковской области. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили замаскированный блиндаж с живой силой ВСУ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о взятии блиндажа противника", - говорится в сообщении. На кадрах один из штурмовиков выждал подходящий момент и скрытно подобрался к блиндажу украинских военнослужащих. Затем он разложил взрывные устройства по периметру и произвел подрыв. В ведомстве отметили, что два военнослужащих ВСУ приняли решение сохранить свои жизни, сложили оружие и сдались в плен.
https://ria.ru/20241208/voennye-1988017972.html
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Кадры уничтожения штурмовиками блиндажей ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовиками блиндажей ВСУ в Харьковской области. На кадрах один из них выждал подходящий момент и скрытно подобрался к блиндажу, разложил взрывные устройства по периметру и произвел подрыв.
Два военнослужащих ВСУ приняли решение сохранить свои жизни, сложили оружие и сдались в плен.
2024-12-09T18:31
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области
Минобороны: штурмовики "Запада" уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области