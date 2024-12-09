https://ria.ru/20241209/minoborony-1988241000.html

Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.12.2024

Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих штурмового подразделения группировки "Запад" по уничтожению блиндажей ВСУ в Харьковской... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:31

2024-12-09T18:31

2024-12-09T18:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих штурмового подразделения группировки "Запад" по уничтожению блиндажей ВСУ в Харьковской области. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили замаскированный блиндаж с живой силой ВСУ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о взятии блиндажа противника", - говорится в сообщении. На кадрах один из штурмовиков выждал подходящий момент и скрытно подобрался к блиндажу украинских военнослужащих. Затем он разложил взрывные устройства по периметру и произвел подрыв. В ведомстве отметили, что два военнослужащих ВСУ приняли решение сохранить свои жизни, сложили оружие и сдались в плен.

https://ria.ru/20241208/voennye-1988017972.html

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Кадры уничтожения штурмовиками блиндажей ВСУ в Харьковской области Минобороны показало кадры уничтожения штурмовиками блиндажей ВСУ в Харьковской области. На кадрах один из них выждал подходящий момент и скрытно подобрался к блиндажу, разложил взрывные устройства по периметру и произвел подрыв. Два военнослужащих ВСУ приняли решение сохранить свои жизни, сложили оружие и сдались в плен. 2024-12-09T18:31 true PT0M53S

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина