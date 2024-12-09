Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО
Маск с недоумением отреагировал на заявление Зеленского о Трампе и НАТО
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X выразил недоумение по поводу слов Владимира Зеленского о том, что от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО.
Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков
6 декабря, 16:44
Маск отреагировал на опубликованное видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Маск ответил на призыв США снизить призывной возраст на Украине
28 ноября, 13:01