https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html

Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО

Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО - РИА Новости, 09.12.2024

Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X выразил недоумение по поводу слов Владимира Зеленского о том, что от выигравшего президентские выборы в США... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:34

2024-12-09T20:34

2024-12-09T20:34

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

илон маск

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X выразил недоумение по поводу слов Владимира Зеленского о том, что от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский заявил о намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что эту тему нет смысла обсуждать с Трампом, поскольку он еще не вернулся в Белый дом и решение подобных вопросов от него не зависит. Маск отреагировал на опубликованное видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241206/prioritety-1987762788.html

https://ria.ru/20241128/mask-1986196954.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, нато