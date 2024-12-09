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Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО - РИА Новости, 09.12.2024
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20:34 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html
Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО
Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО - РИА Новости, 09.12.2024
Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X выразил недоумение по поводу слов Владимира Зеленского о том, что от выигравшего президентские выборы в США... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:34
2024-12-09T20:34
в мире
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илон маск
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X выразил недоумение по поводу слов Владимира Зеленского о том, что от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский заявил о намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что эту тему нет смысла обсуждать с Трампом, поскольку он еще не вернулся в Белый дом и решение подобных вопросов от него не зависит. Маск отреагировал на опубликованное видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, нато
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск, НАТО
Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО

Маск с недоумением отреагировал на заявление Зеленского о Трампе и НАТО

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X выразил недоумение по поводу слов Владимира Зеленского о том, что от выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский заявил о намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что эту тему нет смысла обсуждать с Трампом, поскольку он еще не вернулся в Белый дом и решение подобных вопросов от него не зависит.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Украинку задели слова Маска про приоритеты политиков
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Маск отреагировал на опубликованное видео с заявлением Зеленского с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийИлон МаскНАТО
 
 
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