https://ria.ru/20241209/makron-1988240641.html

Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров

Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров - РИА Новости, 09.12.2024

Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров

Президент Франции Эммануэль Макрон, который во вторник намерен провести встречу с представителями всех парламентских фракций, за исключением левой... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:28

2024-12-09T18:28

2024-12-09T18:28

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

мишель барнье

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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который во вторник намерен провести встречу с представителями всех парламентских фракций, за исключением левой "Непокорившейся Франции" и правого "Национального объединения", будет формировать кабмин без расчёта на поддержку фракции Марин Ле Пен, заявила лидер французских зеленых Марин Тонделье, которую цитирует издание Monde. В понедельник Макрон принял лидеров коммунистов, зеленых и фракцию LIOT для консультаций перед назначением нового премьер-министра. "По словам президента, это решение больше не может основываться на соглашении с "Национальным объединением". Он очень ясно дал понять, что, по его мнению, "Национальное объединение" не входит в число партий, которые готовы к диалогу", - заявила Тонделье после встречи с Макроном. Благодаря голосам фракции Ле Пен вотум недоверия левых премьеру Мишелю Барнье смог получить большинство голосов, и правительство, таким образом, было отправлено в отставку. По словам Тонделье, Макрон во вторник проведет встречу с лидерами всех фракций, кроме "Непокорившейся Франции" Жана-Люка Меланшона и правого "Национального объединения" Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства. "Глава государства предложил в понедельник "новый метод" построения будущего правительства, который предполагает организацию встречи различных политических сил для обсуждения программной платформы", - заявила политик. Ранее Макрон принял лидера социалистов Оливье Фора – представителя наиболее лояльных президенту членов блока левых "Новый народный фронт". Фор заявил о готовности работать с Макроном и отметил, что готов к уступкам даже по вопросу резонансной пенсионной реформы, отмены которой левые пытаются добиться. Он также заявил, что "категорически отвергает" возможность участия социалистов в правительстве, которым руководит премьер от правых. В обращении к французам 5 декабря Макрон заявил, что поручит новому премьеру сформировать правительство из представителей "всех политических сил" при условии, что они обязуются не выдвигать ему вотум недоверия. Вотум недоверия премьеру Франции, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

https://ria.ru/20241206/makron-1987577551.html

https://ria.ru/20240828/makron-1969083269.html

https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256899.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, мишель барнье