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Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров - РИА Новости, 09.12.2024
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18:28 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/makron-1988240641.html
Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров
Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров - РИА Новости, 09.12.2024
Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров
Президент Франции Эммануэль Макрон, который во вторник намерен провести встречу с представителями всех парламентских фракций, за исключением левой... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:28
2024-12-09T18:28
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
мишель барнье
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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который во вторник намерен провести встречу с представителями всех парламентских фракций, за исключением левой "Непокорившейся Франции" и правого "Национального объединения", будет формировать кабмин без расчёта на поддержку фракции Марин Ле Пен, заявила лидер французских зеленых Марин Тонделье, которую цитирует издание Monde. В понедельник Макрон принял лидеров коммунистов, зеленых и фракцию LIOT для консультаций перед назначением нового премьер-министра. "По словам президента, это решение больше не может основываться на соглашении с "Национальным объединением". Он очень ясно дал понять, что, по его мнению, "Национальное объединение" не входит в число партий, которые готовы к диалогу", - заявила Тонделье после встречи с Макроном. Благодаря голосам фракции Ле Пен вотум недоверия левых премьеру Мишелю Барнье смог получить большинство голосов, и правительство, таким образом, было отправлено в отставку. По словам Тонделье, Макрон во вторник проведет встречу с лидерами всех фракций, кроме "Непокорившейся Франции" Жана-Люка Меланшона и правого "Национального объединения" Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства. "Глава государства предложил в понедельник "новый метод" построения будущего правительства, который предполагает организацию встречи различных политических сил для обсуждения программной платформы", - заявила политик. Ранее Макрон принял лидера социалистов Оливье Фора – представителя наиболее лояльных президенту членов блока левых "Новый народный фронт". Фор заявил о готовности работать с Макроном и отметил, что готов к уступкам даже по вопросу резонансной пенсионной реформы, отмены которой левые пытаются добиться. Он также заявил, что "категорически отвергает" возможность участия социалистов в правительстве, которым руководит премьер от правых. В обращении к французам 5 декабря Макрон заявил, что поручит новому премьеру сформировать правительство из представителей "всех политических сил" при условии, что они обязуются не выдвигать ему вотум недоверия. Вотум недоверия премьеру Франции, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
https://ria.ru/20241206/makron-1987577551.html
https://ria.ru/20240828/makron-1969083269.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, мишель барнье
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Мишель Барнье
Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров

Тонделье заявила, что Макрон будет формировать кабмин без расчета на Ле Пен

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который во вторник намерен провести встречу с представителями всех парламентских фракций, за исключением левой "Непокорившейся Франции" и правого "Национального объединения", будет формировать кабмин без расчёта на поддержку фракции Марин Ле Пен, заявила лидер французских зеленых Марин Тонделье, которую цитирует издание Monde.
В понедельник Макрон принял лидеров коммунистов, зеленых и фракцию LIOT для консультаций перед назначением нового премьер-министра.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Другого выхода не осталось". Макрон готовится к отчаянным шагам
6 декабря, 08:00
"По словам президента, это решение больше не может основываться на соглашении с "Национальным объединением". Он очень ясно дал понять, что, по его мнению, "Национальное объединение" не входит в число партий, которые готовы к диалогу", - заявила Тонделье после встречи с Макроном.
Благодаря голосам фракции Ле Пен вотум недоверия левых премьеру Мишелю Барнье смог получить большинство голосов, и правительство, таким образом, было отправлено в отставку.
По словам Тонделье, Макрон во вторник проведет встречу с лидерами всех фракций, кроме "Непокорившейся Франции" Жана-Люка Меланшона и правого "Национального объединения" Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства.
"Глава государства предложил в понедельник "новый метод" построения будущего правительства, который предполагает организацию встречи различных политических сил для обсуждения программной платформы", - заявила политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Опрос показал отношение французов к решению Макрона по правительству
28 августа, 22:58
Ранее Макрон принял лидера социалистов Оливье Фора – представителя наиболее лояльных президенту членов блока левых "Новый народный фронт". Фор заявил о готовности работать с Макроном и отметил, что готов к уступкам даже по вопросу резонансной пенсионной реформы, отмены которой левые пытаются добиться. Он также заявил, что "категорически отвергает" возможность участия социалистов в правительстве, которым руководит премьер от правых.
В обращении к французам 5 декабря Макрон заявил, что поручит новому премьеру сформировать правительство из представителей "всех политических сил" при условии, что они обязуются не выдвигать ему вотум недоверия.
Вотум недоверия премьеру Франции, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Медведев назвал Макрона слабаком, не справившимся с кризисом
4 декабря, 10:11
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенМишель Барнье
 
 
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