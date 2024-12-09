https://ria.ru/20241209/liksutov-1988131331.html

Ликсутов: "Геоскан" откроет в "Рудневе" производство образовательных дронов

Ликсутов: "Геоскан" откроет в "Рудневе" производство образовательных дронов - РИА Новости, 09.12.2024

Ликсутов: "Геоскан" откроет в "Рудневе" производство образовательных дронов

Компания "Геоскан" запустит в четвертом квартале 2025 года производство образовательных беспилотных комплексов линейки "Геоскан Пионер", программно-аппаратных... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:00

2024-12-09T13:00

2024-12-09T13:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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россия

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Компания "Геоскан" запустит в четвертом квартале 2025 года производство образовательных беспилотных комплексов линейки "Геоскан Пионер", программно-аппаратных комплексов для организации соревнований "Геоскан Арена", а также комплектующих к ним на базе индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Геоскан" инвестирует свыше 150 миллионов рублей в ремонт и техническое оснащение производственных площадей. Здесь будут реализованы все технологические операции, которые на данный момент выполняются в Санкт-Петербурге. Проектная мощность – до 50 тысяч изделий в год."Повышение объема выпуска высокотехнологичной продукции в столице –приоритетная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Компания "Геоскан" разместит производство образовательных беспилотных комплексов в индустриальном парке "Руднево" на площади около 5 тысяч квадратных метров. Она будет работать в тесном взаимодействии с располагающейся по соседству специализированной площадкой практической подготовки колледжей Москвы", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что это гарантирует прикладной характер обучения специалистов, их быстрое погружение в процессы, а также бесшовный переход от студенческой практики к постоянной работе.Компании ОЭЗ "Технополис Москва" создают ряд образовательных проектов в области беспилотных авиасистем. Так, на территории индустриального парка "Руднево" функционирует Центр пилотирования БПЛА, который готовит операторов дронов."Центр пилотирования БАС возглавляет Федерация гонок дронов России. Он оснащен всем необходимым оборудованием для обучения – инструменты для сборки дронов, комплектующие, компьютеры с соответствующим программным обеспечением и симуляторы, а также сами летательные аппараты. Планируется, что ежегодно обучение в центре будут проходить не менее 500 человек", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что также в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" центр подготовит 2500 преподавателей региональных школ и колледжей, где будут внедрены учебные программы по разработке, производству и эксплуатации беспилотников.Продолжительность федеральной образовательной программы "Оператор наземных средств управления БПЛА", осуществляемой на территории индустриального парка "Руднево", колеблется от 72 до 250 академических часов, из них 80% составляют практические занятия. Таким образом, пилотирование БПЛА осуществляется как в специализированных помещениях, так и на открытых площадках. После того, как ученики завершают обучение, то в зависимости от пройденного курса им выдается свидетельство или диплом установленного образца.С 2017 года компания "Геоскан" активно развивает образовательное направление, популяризируя применение дронов в рамках учебного процесса. Комплексы "Геоскан Пионер" применяются для обучения навыкам пилотирования, программирования и конструирования. Всего компания разместила в учебных заведениях более 30 тысяч образовательных БАС.По словам генерального директора компании "Геоскан" Алексея Юрецкого, за несколько лет столица совершила большой рывок в индустриальном развитии, решая важнейшую задачу формирования кадрового потенциала для промышленности. Так, наличие рядом центра подготовки специалистов делает производственную площадку в "Руднево" очень перспективной."Геоскан" в этом сотрудничестве может предложить многолетний опыт разработки БАС, глубокое знание технологии и процессов крупносерийного производства на всех его этапах и собственные новаторские решения", – добавил Юрецкий.Кроме того, компания поставляет решения для обучения основам роевого интеллекта и организации шоу дронов в помещениях на базе квадрокоптеров линейки "Геоскан Пионер" и программные симуляторы для отработки навыков программирования, а также пилотирования дронов в виртуальной среде.

https://ria.ru/20241209/liksutov-1988110235.html

https://ria.ru/20241208/liksutov-1987996111.html

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москва, санкт-петербург, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов