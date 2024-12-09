https://ria.ru/20241209/kurakhovo-1988113968.html

Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово

Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово - РИА Новости, 09.12.2024

Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово

Положение украинских войск в городе Курахово Донецкой Народной Республики ежесуточно ухудшается, что ведет к некоторому снижению количества обстрелов... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:21

2024-12-09T11:21

2024-12-09T11:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762908925_0:158:3178:1946_1920x0_80_0_0_b03e76f0deaa0d590cabee5ae9113156.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Положение украинских войск в городе Курахово Донецкой Народной Республики ежесуточно ухудшается, что ведет к некоторому снижению количества обстрелов Петровского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин "Россия 24". "Мы также держим в поле зрения все, что происходит в районе Курахова, и мы видим, что ситуация также для противника ухудшается каждые сутки с учетом освобожденных населенных пунктов, с учетом боев, которые идут в ряде населенных пунктов, которые также являются ключевыми", - сказал Пушилин. По его словам, речь о таких освобожденных населенных пунктах как Старые Терны и ряде других, которые являлись ключевыми для противника в плане подвоза резервов и проведения ротации. "И сейчас мы, конечно, говорим пока аккуратно, но все же снижаются обстрелы Петровского района Донецка, и это как раз связываем напрямую с освобождением Курахова и продвижением в этом направлении наших подразделений", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1980950150.html

донецкая народная республика

курахово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, курахово, денис пушилин, вооруженные силы украины