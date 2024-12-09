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Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 09.12.2024 (обновлено: 11:28 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/kurakhovo-1988113968.html
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово - РИА Новости, 09.12.2024
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово
Положение украинских войск в городе Курахово Донецкой Народной Республики ежесуточно ухудшается, что ведет к некоторому снижению количества обстрелов... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:21
2024-12-09T11:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Положение украинских войск в городе Курахово Донецкой Народной Республики ежесуточно ухудшается, что ведет к некоторому снижению количества обстрелов Петровского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин "Россия 24". "Мы также держим в поле зрения все, что происходит в районе Курахова, и мы видим, что ситуация также для противника ухудшается каждые сутки с учетом освобожденных населенных пунктов, с учетом боев, которые идут в ряде населенных пунктов, которые также являются ключевыми", - сказал Пушилин. По его словам, речь о таких освобожденных населенных пунктах как Старые Терны и ряде других, которые являлись ключевыми для противника в плане подвоза резервов и проведения ротации. "И сейчас мы, конечно, говорим пока аккуратно, но все же снижаются обстрелы Петровского района Донецка, и это как раз связываем напрямую с освобождением Курахова и продвижением в этом направлении наших подразделений", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1980950150.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, курахово, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово

Пушилин: положение украинских войск в Курахово ежесуточно ухудшается

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Положение украинских войск в городе Курахово Донецкой Народной Республики ежесуточно ухудшается, что ведет к некоторому снижению количества обстрелов Петровского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин "Россия 24".
"Мы также держим в поле зрения все, что происходит в районе Курахова, и мы видим, что ситуация также для противника ухудшается каждые сутки с учетом освобожденных населенных пунктов, с учетом боев, которые идут в ряде населенных пунктов, которые также являются ключевыми", - сказал Пушилин.
По его словам, речь о таких освобожденных населенных пунктах как Старые Терны и ряде других, которые являлись ключевыми для противника в плане подвоза резервов и проведения ротации.
"И сейчас мы, конечно, говорим пока аккуратно, но все же снижаются обстрелы Петровского района Донецка, и это как раз связываем напрямую с освобождением Курахова и продвижением в этом направлении наших подразделений", - добавил глава ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
7 декабря, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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