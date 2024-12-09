Рогов рассказал о зачистке полукотла у Курахово
Рогов: российские войска зачищают полукотел, в который ВСУ попали южнее Курахово
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ
Военнослужащие вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Российские войска постепенно зачищают "полукотел", в который угодила группировка ВСУ южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Наши войска продолжают постепенную зачистку полукотла южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В Успеновке наши ребята перешли реку Сухие Ялы и закрепились на южном берегу реки, где выбивают противника и взяли опорный пункт, который прикрывал позиции ВСУ с тыла", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, село Веселый Гай практически зачищено, а на окраинах Анновки идут активные боевые действия.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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