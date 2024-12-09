https://ria.ru/20241209/kurakhovo-1988092926.html

Рогов рассказал о зачистке полукотла у Курахово

Рогов рассказал о зачистке полукотла у Курахово - РИА Новости, 09.12.2024

Рогов рассказал о зачистке полукотла у Курахово

Российские войска постепенно зачищают "полукотел", в который угодила группировка ВСУ южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в ДНР,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:51

2024-12-09T09:51

2024-12-09T09:51

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Российские войска постепенно зачищают "полукотел", в который угодила группировка ВСУ южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации. "Наши войска продолжают постепенную зачистку полукотла южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В Успеновке наши ребята перешли реку Сухие Ялы и закрепились на южном берегу реки, где выбивают противника и взяли опорный пункт, который прикрывал позиции ВСУ с тыла", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, село Веселый Гай практически зачищено, а на окраинах Анновки идут активные боевые действия. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность