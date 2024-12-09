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Рогов рассказал о боях в Курахово - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/kurakhovo-1988080163.html
Рогов рассказал о боях в Курахово
Рогов рассказал о боях в Курахово - РИА Новости, 09.12.2024
Рогов рассказал о боях в Курахово
Бои в городе Курахово в ДНР перекинулись в западную часть города, российские войска оттесняют противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:35
2024-12-09T08:35
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Бои в городе Курахово в ДНР перекинулись в западную часть города, российские войска оттесняют противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной и южной части. "В западной части Курахово идут ожесточенные бои очень высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, российские войска постепенно оттесняют противника. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал о боях в Курахово

Рогов сообщил об ожесточенных боях в западной части Курахово в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Бои в городе Курахово в ДНР перекинулись в западную часть города, российские войска оттесняют противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной и южной части.
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Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
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"В западной части Курахово идут ожесточенные бои очень высокой интенсивности", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска постепенно оттесняют противника.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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