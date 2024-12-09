https://ria.ru/20241209/kurakhovo-1988080163.html

Рогов рассказал о боях в Курахово

Рогов рассказал о боях в Курахово - РИА Новости, 09.12.2024

Рогов рассказал о боях в Курахово

Бои в городе Курахово в ДНР перекинулись в западную часть города, российские войска оттесняют противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:35

2024-12-09T08:35

2024-12-09T08:35

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Бои в городе Курахово в ДНР перекинулись в западную часть города, российские войска оттесняют противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной и южной части. "В западной части Курахово идут ожесточенные бои очень высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, российские войска постепенно оттесняют противника. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность