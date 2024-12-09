Рогов рассказал о боях в Курахово
Рогов сообщил об ожесточенных боях в западной части Курахово в ДНР
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Бои в городе Курахово в ДНР перекинулись в западную часть города, российские войска оттесняют противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
7 декабря, 12:50
"В западной части Курахово идут ожесточенные бои очень высокой интенсивности", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска постепенно оттесняют противника.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18