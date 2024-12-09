https://ria.ru/20241209/krasnoyarsk-1988126742.html

Цифровые технологии в городах Сибири и ДВ обсудили в Красноярске

Цифровые технологии в городах Сибири и ДВ обсудили в Красноярске - РИА Новости, 09.12.2024

Цифровые технологии в городах Сибири и ДВ обсудили в Красноярске

Федеральные эксперты в рамках работы XX Красноярского городского форума "Форум городских сообществ. Муниципальный диалог" обсудили применение цифровых... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:23

2024-12-09T12:23

2024-12-09T12:23

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Федеральные эксперты в рамках работы XX Красноярского городского форума "Форум городских сообществ. Муниципальный диалог" обсудили применение цифровых технологий в городах Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, в рамках форума состоялось несколько форматов, посвящённых темам цифровизации. В пленарном заседании под названием "Инициативы рождают возможности" федеральным экспертом по этому вопросу стала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская. Отмечается, что дискуссия строилась вокруг темы человекоцентричности. Темы юбилейного красноярского форума синхронизированы с национальными целями и задачами, поставленными президентом страны. Эксперты обсудили тенденции и возможности развития в этом направлении на уровне муниципалитетов, инициативное бюджетирование, а также перспективы и риски цифровых технологий. Сразу после деловой части пленарного заседания школьники-исследователи представили театрализованную постановку "Летопись Победы". "Человеконцентричность с точки зрения цифровизации очень часто, к сожалению, превращается в понятие "человек под колпаком". Современные технологии создают удивительные возможности по контролю за людьми. О человеке можно знать всё, потому что он оставляет цифровой след. Человекоцентричность не должна переходить, скажем так, в "человекопрозрачность", - сказала Касперская. После пленарного заседания работа по актуальным вопросам применения цифровых технологий в муниципальном управлении продолжилась на площадке конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Участие в ней приняли представители 28 муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. Модератором выступил руководитель управления информатизации и связи администрации Красноярска Андрей Карасёв. Руководители городских служб информатизации и представители крупных российских IT-компаний обсудили, как обеспечить выполнение ключевых задач национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и организовать эффективное взаимодействие в ходе развития экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. Также в ходе обсуждения был затронут вопрос обеспечения информационной безопасности в современных реалиях. В ходе дискуссии участники согласились с тем, что обмен опытом на площадках, подобных Красноярскому городскому форуму, помогает наметить пути решения этих и многих других проблем. "Кроме того, по итогам визита Натальи Касперской в Красноярск она встретилась с мэром города Владиславом Логиновым. Основными темами разговора стали: расширение сотрудничества красноярских предприятий с ассоциацией в сфере импортозамещения программного обеспечения, взаимодействие с муниципалитетом в сфере кибербезопасности, внедрения цифровых сервисов в различные сферы жизнедеятельности Красноярска", - сообщает мэрия.

https://ria.ru/20241206/novak-1987819275.html

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красноярск

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красноярск