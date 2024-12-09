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Фонд "Восточный Порт" наградил победителей творческого конкурса

Фонд "Восточный Порт" наградил победителей творческого конкурса - РИА Новости, 09.12.2024

Фонд "Восточный Порт" наградил победителей творческого конкурса

Итоги пятого по счету конкурса "Мой Врангель – мое вдохновение!" подвел Фонд социальных и экологических инициатив "Восточный Порт". РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:28

2024-12-09T12:28

2024-12-09T12:28

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НАХОДКА, 9 дек - Пресс-служба АО "Восточный Порт". Итоги пятого по счету конкурса "Мой Врангель – мое вдохновение!" подвел Фонд социальных и экологических инициатив "Восточный Порт".Всего в этом году на конкурс поступило 27 эссе в номинациях "Порт и портовики", "Летопись Врангеля", "Помним, гордимся, чтим!", "Любимый краешек земли", "Порт моей жизни", "Дорогие мои земляки" и "Семейные ценности". Среди них – 17 детских, 9 взрослых и 1 коллективная, семейная работа.В своих эссе участники отразили прошлое, настоящее и будущее родного поселка и, конечно, "Восточного Порта", благодаря которому Врангель растет и развивается. Помогли в этом, как всегда, архивы и воспоминания.Самые интересные и оригинальные эссе и очерки по традиции войдут в одноименное иллюстрированное издание, историко-краеведческий альманах "Мой Врангель – мое вдохновение!", который пополнит число патриотических книг о поселке.Краеведческий конкурс "Мой Врангель – мое вдохновение!" проводится АО "Восточный Порт" и его благотворительным фондом в рамках программы социального развития "Историческое наследие". Цель конкурса – воспитание у жителей Находки и подрастающего поколения чувства гордости за свою малую родину, привлечение внимания к историческому наследию микрорайона, его природным памятникам, а также жизни выдающихся земляков.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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