https://ria.ru/20241209/konflikt-1988234694.html

Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом

Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом - РИА Новости, 09.12.2024

Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом

Владимир Зеленский обсудил заморозку конфликта на Украине во время встречи с победителем выборов в США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:08

2024-12-09T18:08

2024-12-09T18:08

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

нато

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил заморозку конфликта на Украине во время встречи с победителем выборов в США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном, его слова приводит "Страна.ua"."Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-то в мире хочет окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого", — сказал он.В субботу Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.

https://ria.ru/20241209/ukraine-1988203522.html

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