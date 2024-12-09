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Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом
Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом - РИА Новости, 09.12.2024
Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом
Владимир Зеленский обсудил заморозку конфликта на Украине во время встречи с победителем выборов в США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:08
2024-12-09T18:08
2024-12-09T18:08
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил заморозку конфликта на Украине во время встречи с победителем выборов в США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном, его слова приводит "Страна.ua"."Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-то в мире хочет окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого", — сказал он.В субботу Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
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Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом
Зеленский утверждает, что обсудил заморозку конфликта с Макроном и Трампом