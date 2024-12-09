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Хинштейн пообещал навести порядок в Курской области - РИА Новости, 09.12.2024
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17:06 09.12.2024 (обновлено: 18:44 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/khinshteyn-1988215031.html
Хинштейн пообещал навести порядок в Курской области
Хинштейн пообещал навести порядок в Курской области - РИА Новости, 09.12.2024
Хинштейн пообещал навести порядок в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что власти заинтересованы в наведении порядка в регионе. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:06
2024-12-09T18:44
курская область
александр хинштейн
политика
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КУРСК, 9 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что власти заинтересованы в наведении порядка в регионе. "Мы не только открыты и прозрачны для любых проверок и ревизий, но и сами крайне заинтересованы в наведении порядка. Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях — не будет", — написал он.Также Хинштейн заявил, что власти окажут содействие в расследовании таких фактов."Правительство Курской области готово оказывать всю необходимую помощь органам следствия и правоохраны в связи с расследованием уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничье", – заявил Хинштейн.Чиновник добавил, что виновные могут получить максимально строгое наказание в случае, если официально подтвердятся факты, вскрытые следствием.Ранее Ленинский районный суд арестовал одного из бывших руководителей "Корпорации развития Курской области" Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве фортификаций в приграничье.В четверг, 5 декабря, Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
https://ria.ru/20241209/hinshtejn-1988107342.html
https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987885779.html
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курская область, александр хинштейн, политика
Курская область, Александр Хинштейн, Политика
Хинштейн пообещал навести порядок в Курской области

Хинштейн заявил, что заинтересован в наведении порядка в регионе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КУРСК, 9 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что власти заинтересованы в наведении порядка в регионе.
"Мы не только открыты и прозрачны для любых проверок и ревизий, но и сами крайне заинтересованы в наведении порядка. Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях — не будет", — написал он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Хинштейн заявил о намерении провести ревизию в Курской области
Вчера, 10:47
Также Хинштейн заявил, что власти окажут содействие в расследовании таких фактов.
"Правительство Курской области готово оказывать всю необходимую помощь органам следствия и правоохраны в связи с расследованием уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничье", – заявил Хинштейн.
Чиновник добавил, что виновные могут получить максимально строгое наказание в случае, если официально подтвердятся факты, вскрытые следствием.
Ранее Ленинский районный суд арестовал одного из бывших руководителей "Корпорации развития Курской области" Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве фортификаций в приграничье.
В четверг, 5 декабря, Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.
Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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7 декабря, 14:43
 
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