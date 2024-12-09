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В Казахстане рассказали о намерениях развивать беспилотную авиацию - РИА Новости, 09.12.2024
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17:59 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/kazahstan-1988220715.html
В Казахстане рассказали о намерениях развивать беспилотную авиацию
В Казахстане рассказали о намерениях развивать беспилотную авиацию - РИА Новости, 09.12.2024
В Казахстане рассказали о намерениях развивать беспилотную авиацию
Минобороны Казахстана в рамках международного сотрудничества намерено сосредоточиться на развитии потенциала военно-транспортной и беспилотной авиации, а также... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:59
2024-12-09T17:59
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АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Минобороны Казахстана в рамках международного сотрудничества намерено сосредоточиться на развитии потенциала военно-транспортной и беспилотной авиации, а также подготовке Сил специальных операций, сообщает в понедельник пресс-служба военного ведомства республики. По данным министерства, заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев провёл в Астане итоговый брифинг для военных дипломатов. "Усилия (в международном сотрудничестве - ред.) будут сосредоточены на развитии потенциала военно-транспортной и беспилотной авиации, подготовке Сил специальных операций, подразделений РЭБ, ПВО и кибербезопасности. Продолжится военно-техническое сотрудничество с сфере оснащения армии современным вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Казахстана. В ведомстве добавили, что среди приоритетов международного сотрудничества для армии Казахстана в 2025 году боевая, миротворческая, языковая подготовка, совершенствование взаимодействия сил и средств коллективной безопасности и обмен опытом в сфере военного образования. Отмечается, что география участия казахстанских миротворцев в миссиях ООН расширилась до шести, они присутствуют в странах Африки и на Ближнем Востоке. В 2024 году проведено свыше 850 мероприятий международного уровня, в том числе более 30 учений и соревнований, где казахстанские военнослужащие приняли участие в качестве участников и наблюдателей, заключили в минобороны республики.
https://ria.ru/20241128/putin-1986314578.html
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казахстан, астана, африка, оон
Казахстан, Астана, Африка, ООН
В Казахстане рассказали о намерениях развивать беспилотную авиацию

Казахстан хочет развивать международное сотрудничество в сфере беспилотников

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВоеннослужащий миротворческих сил Казахстана
Военнослужащий миротворческих сил Казахстана - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Военнослужащий миротворческих сил Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Минобороны Казахстана в рамках международного сотрудничества намерено сосредоточиться на развитии потенциала военно-транспортной и беспилотной авиации, а также подготовке Сил специальных операций, сообщает в понедельник пресс-служба военного ведомства республики.
По данным министерства, заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев провёл в Астане итоговый брифинг для военных дипломатов.
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"Усилия (в международном сотрудничестве - ред.) будут сосредоточены на развитии потенциала военно-транспортной и беспилотной авиации, подготовке Сил специальных операций, подразделений РЭБ, ПВО и кибербезопасности. Продолжится военно-техническое сотрудничество с сфере оснащения армии современным вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Казахстана.
В ведомстве добавили, что среди приоритетов международного сотрудничества для армии Казахстана в 2025 году боевая, миротворческая, языковая подготовка, совершенствование взаимодействия сил и средств коллективной безопасности и обмен опытом в сфере военного образования. Отмечается, что география участия казахстанских миротворцев в миссиях ООН расширилась до шести, они присутствуют в странах Африки и на Ближнем Востоке.
В 2024 году проведено свыше 850 мероприятий международного уровня, в том числе более 30 учений и соревнований, где казахстанские военнослужащие приняли участие в качестве участников и наблюдателей, заключили в минобороны республики.
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