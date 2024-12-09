https://ria.ru/20241209/kamchatka-1988071643.html

Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО

Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО - РИА Новости, 09.12.2024

Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО

Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве региона заявил об отмене новогоднего салюта в Петропавловске-Камчатском в знак... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:02

2024-12-09T05:02

2024-12-09T05:02

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

камчатка

владимир солодов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_42cc87a5672845320508576b70c0e7d1.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве региона заявил об отмене новогоднего салюта в Петропавловске-Камчатском в знак поддержки солдат на СВО. "Что касается салюта. Нам нужно соответствовать времени. И дело здесь не в том, как принимаются решения в других регионах. Дело в том, что когда наши ребята воюют, много семей ждет своих героев, сдержанность - это тот подход, которого нам надо придерживаться. Я предлагаю салют отменить", - сказал Солодов, выступая на совещании. Также он поручил главе Петропавловска-Камчатского Евгению Беляеву провести опрос жителей относительно новогодней программы, которая традиционно проходит на главной площади города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, она может быть перенесена на дневное время 1 января. Как показывает практика последних нескольких лет, именно первый день года у камчатцев наиболее популярен для прогулок в центре Петропавловска-Камчатского. "Предварительно, принято решение перенести новогоднюю программу на 1 января на 16.00. Поскольку, как показывает практика, 31 декабря у нас люди празднуют преимущественно в семейном кругу. В прошлом году на площади было всего 200 человек", - сказал Беляев. Он добавил, что в 2024 году для новогоднего оформления площадок в городе весь праздничный контент переведен на тематику русских сказок, русской музыки, песен из советских и русских мультфильмов.

https://ria.ru/20241209/ptitsefabrika-1988070882.html

петропавловск-камчатский

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петропавловск-камчатский, общество, камчатка, владимир солодов