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Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО - РИА Новости, 09.12.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
05:02 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/kamchatka-1988071643.html
Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО
Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО - РИА Новости, 09.12.2024
Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО
Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве региона заявил об отмене новогоднего салюта в Петропавловске-Камчатском в знак... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T05:02
2024-12-09T05:02
камчатский край
петропавловск-камчатский
общество
камчатка
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве региона заявил об отмене новогоднего салюта в Петропавловске-Камчатском в знак поддержки солдат на СВО. "Что касается салюта. Нам нужно соответствовать времени. И дело здесь не в том, как принимаются решения в других регионах. Дело в том, что когда наши ребята воюют, много семей ждет своих героев, сдержанность - это тот подход, которого нам надо придерживаться. Я предлагаю салют отменить", - сказал Солодов, выступая на совещании. Также он поручил главе Петропавловска-Камчатского Евгению Беляеву провести опрос жителей относительно новогодней программы, которая традиционно проходит на главной площади города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, она может быть перенесена на дневное время 1 января. Как показывает практика последних нескольких лет, именно первый день года у камчатцев наиболее популярен для прогулок в центре Петропавловска-Камчатского. "Предварительно, принято решение перенести новогоднюю программу на 1 января на 16.00. Поскольку, как показывает практика, 31 декабря у нас люди празднуют преимущественно в семейном кругу. В прошлом году на площади было всего 200 человек", - сказал Беляев. Он добавил, что в 2024 году для новогоднего оформления площадок в городе весь праздничный контент переведен на тематику русских сказок, русской музыки, песен из советских и русских мультфильмов.
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петропавловск-камчатский, общество, камчатка, владимир солодов
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Общество, Камчатка, Владимир Солодов

Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве региона заявил об отмене новогоднего салюта в Петропавловске-Камчатском в знак поддержки солдат на СВО.
"Что касается салюта. Нам нужно соответствовать времени. И дело здесь не в том, как принимаются решения в других регионах. Дело в том, что когда наши ребята воюют, много семей ждет своих героев, сдержанность - это тот подход, которого нам надо придерживаться. Я предлагаю салют отменить", - сказал Солодов, выступая на совещании.
Также он поручил главе Петропавловска-Камчатского Евгению Беляеву провести опрос жителей относительно новогодней программы, которая традиционно проходит на главной площади города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, она может быть перенесена на дневное время 1 января. Как показывает практика последних нескольких лет, именно первый день года у камчатцев наиболее популярен для прогулок в центре Петропавловска-Камчатского.
"Предварительно, принято решение перенести новогоднюю программу на 1 января на 16.00. Поскольку, как показывает практика, 31 декабря у нас люди празднуют преимущественно в семейном кругу. В прошлом году на площади было всего 200 человек", - сказал Беляев.
Он добавил, что в 2024 году для новогоднего оформления площадок в городе весь праздничный контент переведен на тематику русских сказок, русской музыки, песен из советских и русских мультфильмов.
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Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбществоКамчаткаВладимир Солодов
 
 
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