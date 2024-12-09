Новогодний салют отменили на Камчатке для поддержки солдат на СВО
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве региона заявил об отмене новогоднего салюта в Петропавловске-Камчатском в знак поддержки солдат на СВО.
"Что касается салюта. Нам нужно соответствовать времени. И дело здесь не в том, как принимаются решения в других регионах. Дело в том, что когда наши ребята воюют, много семей ждет своих героев, сдержанность - это тот подход, которого нам надо придерживаться. Я предлагаю салют отменить", - сказал Солодов, выступая на совещании.
Также он поручил главе Петропавловска-Камчатского Евгению Беляеву провести опрос жителей относительно новогодней программы, которая традиционно проходит на главной площади города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, она может быть перенесена на дневное время 1 января. Как показывает практика последних нескольких лет, именно первый день года у камчатцев наиболее популярен для прогулок в центре Петропавловска-Камчатского.
"Предварительно, принято решение перенести новогоднюю программу на 1 января на 16.00. Поскольку, как показывает практика, 31 декабря у нас люди празднуют преимущественно в семейном кругу. В прошлом году на площади было всего 200 человек", - сказал Беляев.
Он добавил, что в 2024 году для новогоднего оформления площадок в городе весь праздничный контент переведен на тематику русских сказок, русской музыки, песен из советских и русских мультфильмов.