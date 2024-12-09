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В Израиле сообщили об ударах по "остаткам" химоружия в Сирии
В Израиле сообщили об ударах по "остаткам" химоружия в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
В Израиле сообщили об ударах по "остаткам" химоружия в Сирии
Израиль нанес удары по стратегическим вооружениям в Сирии и "остаткам химического оружия", чтобы они не попали в руки экстремистов, заявил в понедельник министр РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:04
2024-12-09T15:04
2024-12-09T15:04
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Израиль нанес удары по стратегическим вооружениям в Сирии и "остаткам химического оружия", чтобы они не попали в руки экстремистов, заявил в понедельник министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар. "Нашим единственным интересом является безопасность Израиля и его граждан. Поэтому мы атаковали стратегические системы вооружений, например, остатки химического оружия, дальнобойные ракеты и снаряды, чтобы они не попали в руки экстремистов", - заявил Саар на пресс-конференции. В воскресенье издание The Jerusalem Post сообщило со ссылкой на свои источники, что ВВС Израиля атаковали в Сирии завод по производству химического оружия. Также сообщалось об авиаударах по другим объектам на юге Сирии и в окрестностях Дамаска. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами созданной после Войны Судного дня линии разграничения. Это происходит на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988124074.html
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Израиле сообщили об ударах по "остаткам" химоружия в Сирии
МИД: Израиль нанес удары по остаткам химоружия и стратегическим объектам в Сирии