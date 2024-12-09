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Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них - РИА Новости, 09.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
02:09 09.12.2024 (обновлено: 06:02 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/htsh-1988066727.html
Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них
Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них - РИА Новости, 09.12.2024
Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них
Движение "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) якобы "не получает указаний" от Турции и не координирует с ней свои операции, заявил неназванный турецкий чиновник... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:09
2024-12-09T06:02
война в сирии
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сирия
башар асад
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Движение "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) якобы "не получает указаний" от Турции и не координирует с ней свои операции, заявил неназванный турецкий чиновник агентству Рейтер. Ранее агентство передавало, что вооруженная оппозиция Сирии полгода назад якобы сообщила Турции о планах осуществить наступательную операцию и сочла, что заручилась ее одобрением. "(Хайат Тахрир аш-Шам" - ред.) не получает от нас распоряжений или указаний и не координирует свои операции с нами", - приводит Рейтер слова источника. По словам собеседника агентства, "в этом смысле" было бы неправильно утверждать, что операция в сирийском Алеппо была проведена с одобрения Турции. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/bajden-1988058762.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них

Reuters: ХТШ якобы не получает указаний от Турции и не координирует операции

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Движение "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) якобы "не получает указаний" от Турции и не координирует с ней свои операции, заявил неназванный турецкий чиновник агентству Рейтер.
Ранее агентство передавало, что вооруженная оппозиция Сирии полгода назад якобы сообщила Турции о планах осуществить наступательную операцию и сочла, что заручилась ее одобрением.
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"(Хайат Тахрир аш-Шам" - ред.) не получает от нас распоряжений или указаний и не координирует свои операции с нами", - приводит Рейтер слова источника.
По словам собеседника агентства, "в этом смысле" было бы неправильно утверждать, что операция в сирийском Алеппо была проведена с одобрения Турции.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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