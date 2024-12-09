Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них
Reuters: ХТШ якобы не получает указаний от Турции и не координирует операции
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Движение "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) якобы "не получает указаний" от Турции и не координирует с ней свои операции, заявил неназванный турецкий чиновник агентству Рейтер.
Ранее агентство передавало, что вооруженная оппозиция Сирии полгода назад якобы сообщила Турции о планах осуществить наступательную операцию и сочла, что заручилась ее одобрением.
"(Хайат Тахрир аш-Шам" - ред.) не получает от нас распоряжений или указаний и не координирует свои операции с нами", - приводит Рейтер слова источника.
По словам собеседника агентства, "в этом смысле" было бы неправильно утверждать, что операция в сирийском Алеппо была проведена с одобрения Турции.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.