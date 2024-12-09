https://ria.ru/20241209/htsh-1988066727.html

Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них

Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них - РИА Новости, 09.12.2024

Reuters: в Турции заявили, что ХТШ "не получает указаний" от них

Движение "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) якобы "не получает указаний" от Турции и не координирует с ней свои операции, заявил неназванный турецкий чиновник... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T02:09

2024-12-09T02:09

2024-12-09T06:02

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Движение "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) якобы "не получает указаний" от Турции и не координирует с ней свои операции, заявил неназванный турецкий чиновник агентству Рейтер. Ранее агентство передавало, что вооруженная оппозиция Сирии полгода назад якобы сообщила Турции о планах осуществить наступательную операцию и сочла, что заручилась ее одобрением. "(Хайат Тахрир аш-Шам" - ред.) не получает от нас распоряжений или указаний и не координирует свои операции с нами", - приводит Рейтер слова источника. По словам собеседника агентства, "в этом смысле" было бы неправильно утверждать, что операция в сирийском Алеппо была проведена с одобрения Турции. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/bajden-1988058762.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024