https://ria.ru/20241209/gruziya-1988179505.html

Прагматичная политика Грузии вызывает изжогу у США, заявили в МИД России

Прагматичная политика Грузии вызывает изжогу у США, заявили в МИД России - РИА Новости, 09.12.2024

Прагматичная политика Грузии вызывает изжогу у США, заявили в МИД России

Политика Грузии "вызывает изжогу" у США и ЕС, нападки на грузинское руководство могут быть продолжены, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:58

2024-12-09T14:58

2024-12-09T15:03

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Политика Грузии "вызывает изжогу" у США и ЕС, нападки на грузинское руководство могут быть продолжены, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Проводимая руководством Грузии прагматичная политика, ориентированная на соблюдение и защиту национальных интересов страны, вызывает буквально изжогу в Вашингтоне, есовском Брюсселе и в подавляющем большинстве западных государств", - сказал Галузин журналистам. "Можно предполагать, судя по тем комментариям, которые дают в Вашингтоне и есовском Брюсселе, что нападки на руководство Грузии могут быть продолжены", - полагает он. По мнению замминистра, грузинскому руководству предстоит еще немало сделать для защиты своего прагматичного курса, нацеленного на национальные интересы страны.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

грузия

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в мире, грузия, брюссель, михаил галузин, евросоюз, сша