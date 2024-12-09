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Прагматичная политика Грузии вызывает изжогу у США, заявили в МИД России
Прагматичная политика Грузии вызывает изжогу у США, заявили в МИД России - РИА Новости, 09.12.2024
Прагматичная политика Грузии вызывает изжогу у США, заявили в МИД России
Политика Грузии "вызывает изжогу" у США и ЕС, нападки на грузинское руководство могут быть продолжены, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:58
2024-12-09T14:58
2024-12-09T15:03
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Политика Грузии "вызывает изжогу" у США и ЕС, нападки на грузинское руководство могут быть продолжены, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Проводимая руководством Грузии прагматичная политика, ориентированная на соблюдение и защиту национальных интересов страны, вызывает буквально изжогу в Вашингтоне, есовском Брюсселе и в подавляющем большинстве западных государств", - сказал Галузин журналистам. "Можно предполагать, судя по тем комментариям, которые дают в Вашингтоне и есовском Брюсселе, что нападки на руководство Грузии могут быть продолжены", - полагает он. По мнению замминистра, грузинскому руководству предстоит еще немало сделать для защиты своего прагматичного курса, нацеленного на национальные интересы страны.
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в мире, грузия, брюссель, михаил галузин, евросоюз, сша
В мире, Грузия, Брюссель, Михаил Галузин, Евросоюз, США
Прагматичная политика Грузии вызывает изжогу у США, заявили в МИД России
Замглавы МИД Галузин: прагматичная политика Грузии вызывает изжогу у США и ЕС