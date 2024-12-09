https://ria.ru/20241209/gladkov-1988114120.html

Гладков рассказал о средствах на новое жилье для белгородских семей

Гладков рассказал о средствах на новое жилье для белгородских семей - РИА Новости, 09.12.2024

Гладков рассказал о средствах на новое жилье для белгородских семей

Более 430 семей в Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате обстрелов украинских войск, получили деньги для покупки нового жилья, в общей... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:22

2024-12-09T11:22

2024-12-09T11:22

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Более 430 семей в Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате обстрелов украинских войск, получили деньги для покупки нового жилья, в общей сложности было выделено 2,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Как и планировали, перечислили 2,6 миллиарда рублей на спецсчета 433 семьям – тем жителям Белгородской области, у кого разрушены дома или тем, кто не имеет доступа к своим жилым помещениям", - сообщил Гладков в своих соцсетях. Глава региона пояснил, что средства уже поступили на счета 240 семей, остальным средства перечислят в понедельник. Власти региона, по его словам, максимально жестко контролируют этот вопрос со своей стороны. В прошлый понедельник, 2 декабря, губернатор сообщал о том, что правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей на строительство и покупку нового жилья жителям, пострадавшим от обстрелов украинских войск. По данным регионального правительства, на прошлой неделе на спецсчета были переведены выплаты на сумму порядка 2,6 миллиарда рублей – их получили жители Белгородского района, Борисовского района, Грайворонского округа, Краснояружского района и Шебекинского округа.

https://ria.ru/20241128/byudzhet-1986310000.html

белгородская область

белгородский район

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вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район