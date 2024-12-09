Минздрав Газы заявил о гибели 50 человек за сутки
Минздрав Газы: жертвами ударов Израиля за сутки стали 50 человек, 84 пострадали
© РИА Новости / Ахмет Абед | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 50 человек, 84 пострадали, сообщило в понедельник местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 50 погибших и 84 пострадавших", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 44 758, пострадали более 106,1 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.