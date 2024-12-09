https://ria.ru/20241209/flagi-1988249301.html

Посольство Сирии в Германии сменило флаги

Посольство Сирии в Германии сменило флаги - РИА Новости, 09.12.2024

Посольство Сирии в Германии сменило флаги

Посольство Сирии в Берлине сменило старые государственные флаги на новые зелено-бело-черные, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:47

2024-12-09T18:47

2024-12-09T18:51

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Посольство Сирии в Берлине сменило старые государственные флаги на новые зелено-бело-черные, передает корреспондент РИА Новости. На флагштоке во дворе посольства, расположенного близ южной части парка Тиргартен, вывешен зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами. Такой же флаг вывешен и на балконе здания. Ранее диппредставительство всегда вывешивало красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами. Основной флаг при этом приспущен. Перед зданием собрались поддерживающие смену власти на родине сирийцы. Некоторые из них принесли с собой флаги. В окнах здания посольства свет не горит: по расписанию ведомство не работает по понедельникам. На телефонные звонки и запросы по электронной почте диппредставительство не отвечает. На сайте посольства, который доступен только на арабском языке, до сих пор размещены герб Сирии и фотография президента Башара Асада. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988207310.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988171878.html

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