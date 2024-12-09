https://ria.ru/20241209/filmy-1978225195.html

Лучшие новогодние фильмы: ТОП-10 картин, которые стоит посмотреть

Лучшие новогодние фильмы: топ-10 для детей и взрослых

Лучшие новогодние фильмы: ТОП-10 картин, которые стоит посмотреть

Новый год - самый любимый праздник у большинства взрослых и детей. Главные символы торжества - ель, сверкающая гирляндами, мандарины, оливье и добрые новогодние РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:55

2024-12-09T10:55

2024-12-09T10:55

кино

встреча нового года в россии

маколей калкин

джо пеши

курт рассел

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764860065_0:138:2976:1811_1920x0_80_0_0_bfbe2f88965142a042ca7a262ab133d8.jpg

Новый год - самый любимый праздник у большинства взрослых и детей. Главные символы торжества - ель, сверкающая гирляндами, мандарины, оливье и добрые новогодние фильмы, которые придают особое настроение и ожидание чуда. Какие лучшие новогодние кинокартины посмотреть можно уже сейчас, рейтинг, составленный на основе оценок зрителей, - в материале РИА НовостиЛучшие новогодние фильмыКинокартины всех времен, которые способны создать новогоднее настроение в любое время года, в них всегда побеждает добро: наивные и светлые, помогающие поверить в чудо.Эта замечательная жизньДата премьеры: 20 декабря 1946 годаРежиссер: Фрэнк КапраЖанр: фэнтези, драма, мелодрама, семейныйАктеры: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс, Бьюла Бонди, Фрэнк Фейлен, Уорд Бонд, Глория Грэм, Х.Б. УорнерСтрана: СШАПродолжительность: 2 часа 10 минутДжордж живет в провинциальном городке, мечтает повидать мир, но доброе сердце не позволяет уехать: приходится жертвовать собой ради спасения и образования брата, экономить каждый цент, чтобы содержать семью, брать взаймы, спасать город от злобного банкира. Накануне Рождества Джордж понимает, что не видит больше выхода и решает спрыгнуть с моста, но в последний момент встречает своего ангела-хранителя. Кларенс - ангел второго класса, ему не везет: в очереди за крыльями стоит уже 200 лет. Для Кларенса спасти Джорджа - шанс, наконец, получить их. Ангел показывает мужчине альтернативную реальность: как бы жил городок, если бы его никогда не было и убеждает вернуться к семье. Там Джорджа встречают любящие родные и друзья, жители городка помогают деньгами и поздравляют с Рождеством. Во время праздника на елке вдруг звенит колокольчик, а младшая дочь мужчины говорит, что такое происходит тогда, когда ангел получает крылья.ЭльфДата премьеры: 9 октября 2003 годаРежиссер: Джон ФавроЖанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения, семейныйАктеры:Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель, Дэниэл Тэй, Мэри Стинберген, Эдвард Эснер, Майкл Лернер, Питер Динклэйдж, Фэйзон ЛавСтрана: СШАПродолжительность: 1 час 37 минутМаленький мальчик-сирота из приюта Бадди Хоббс случайно попал в мешок Санта Клауса и отправился в нем на Северный полюс. Там его усыновил один из эльфов, но малыш вырос и стало понятно, что жить среди эльфов он сможет, хотя бы потому, что перерос всех по размеру. Тогда Бадди отправляется на поиски своего отца в Нью-Йорк, о существовании которого раньше не знал. В большом городе он тоже чувствует себя изгоем, отец - издатель детских книг полностью погружен в свой бизнес и не верит в рассказ Бадди, но допускает, что у него может быть сын. Хоббс знакомится с мачехой и десятилетним сводным братом, который не верит в Санта Клауса, эльфов, даже в само Рождество. Бадди решает завоевать любовь семьи и вернуть веру в рождественское чудо всему миру.Один домаДата премьеры: 10 ноября 1990 годаРежиссер: Крис КоламбусЖанр: комедия, семейныйАктеры: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Джон Хёрд, Робертс Блоссом, Джерри Бэммен, Девин Рэтрей, Джон Кэнди, Киран КалкинСтрана: СШАПродолжительность: 1 час 43 минутыВеселая комедия о приключениях маленького мальчика Кевина Маккаллистера, который случайно остался один дома в Чикаго, а его большая семья уехала на каникулы в Париж. Сначала Кевин наслаждается одиночеством, но вскоре ему придется столкнуться с двумя грабителями, от которых он успешно защищается, придумывая разнообразные ловушки. Картина долгое время была самым кассовым рождественским фильмом, а Маколей Калкин, сыгравший Кевина, был номинирован на премию “Золотой глобус”.Рождественские хроникиДата премьеры: 21 ноября 2018 годаРежиссер: Клэй КэйтисЖанр: фэнтези, комедия, приключения, семейныйАктеры: Курт Рассел, Джуда Льюис, Дэрби Кэмп, Оливер Хадсон, Кимберли, Уильямс-Пэйсли, Ламорн Моррис, Мартин Роуч, Велла Ловелл, Лорен Коллинз, Голди ХоунСтрана: СШАПродолжительность: 1 час 44 минутыВ семье Пирсов встреча Рождества всегда была семейной традицией, но в 2018 году глава семейства пожарный Даг погибает на службе, а матери необходимо заменить коллегу на работе. Дома остаются брат и сестра Тедди и Кейт. У них возникает мысль: доказать всем, что Санта существует на самом деле. Тедди решает снять его на видеокамеру. Охотясь за Сантой Клаусом, дети невольно способствуют поломке его волшебных саней. Теперь им нужно объединиться с дедушкой, его эльфами и спасти Рождество, пока еще не поздно.ЧародеиДата премьеры: 31 декабря 1982 годаРежиссер: Константин БромбергЖанр: мюзикл, фантастика, мелодрама, комедияАктеры: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семён Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов, Анна АшимоваСтрана: СССРПродолжительность: 2 часа 27 минутНовогодняя киносказка по сценарию братьев Стругацких. Музыкант и настройщик роялей Иван Пухов влюблен в молодую привлекательную сотрудницу Научного универсального института необыкновенных услуг (НУИНУ) Алёну Санину. В канун Нового года там как раз завершилась разработка волшебной палочки. Но Алену заколдовала директриса заведения и девушка совершенно не помнит своего жениха. Теперь Ивану необходимо завладеть палочкой, чтобы расколдовать невесту.Новогодний переполохДата премьеры: 14 декабря 2017 годаРежиссер: Кирилл ПапакульЖанр: комедия, семейныйАктеры: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Карина Сардарова, Эрик Тевосов, Мария ВэйСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 20 минутОтставной генерал Георгий Морозов уже давно встречает Новый год в одиночестве, рядом с ним только помощник Абиджан. Но на этот раз генерал решает собрать всю семью, задание пригласить родных получает помощник, который понимает, что так просто дети к отцу не поедут, и тонко намекает им на наследство. В назначенный день в усадьбе Морозовых собираются все: исправно стараются соблюсти семейные традиции: играют в снежки и “крокодила”, а средний сын даже привозит с собой фиктивную семью. Только глава семейства не понимает, что вовсе не семейные ценности собрали его родных под одной крышей.Новогодняя женаДата премьеры: 2 января 2013 годаРежиссер: Светлана МузыченкоЖанр: комедияАктеры: Карина Андоленко, Сергей Перегудов, Алёна Яковлева, Александр Арсентьев, Антон Васильев, Светлана Колпакова, Алексей Гришин, Анна Донченко, Даниил Эйдлин, Елена ЕфимоваСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 33 минутыВ канун Нового года Даша пришла в клуб, чтобы провести праздник со своим молодым человеком, а Максим - чтобы сделать предложение своей девушке.Но получилось так, что 1 января они проснулись в одной кровати. Решив, что это знак, молодые люди подают заявление в ЗАГС, заключив пари: если в течение месяца им удастся прожить вместе и сохранить чувство влюбленности - свадьбе быть. Паре придется пережить много смешных и драматичных ситуаций, а тут еще их вторые половинки вдруг снова воспылали чувствами.Мой друг Дед МорозДата премьеры: 24 декабря 2015 годаРежиссер: Александр КоффреЖанр: комедияАктеры: Тахар Рахим, Виктор Кабаль, Аннелиз Эсме, Микаэль Абитбуль, Филипп Реббо, Амели Гленн, Жан Франсуа Кэйри, Джибрил Гуйе, Науфель Алиджу, Сатья ДюсагиСтрана: Франция,БельгияПродолжительность: 1 час 20 минутАнтуану 6 лет, он мечтает покататься на санях, запряженных оленями, между звезд и найти своего отца. В канун Нового года мальчик вдруг видит на балконе человека, переодетого в костюм Санта Клауса и понимает, что мечта сбывается. Молодой вор промышляет кражами в парижских квартирах и совершенно не ожидал увидеть ребенка, который теперь его не отпустит, пока не осуществит свою мечту.Карнавальная ночьДата премьеры: 29 декабря 1956 годаРежиссер: Эльдар РязановЖанр: комедия, мюзикл, мелодрамаАктеры: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова, Андрей Тутышкин, Тамара Носова, Геннадий Юдин, Владимир ЗельдинСтрана: СССРПродолжительность: 1 час 18 минутТворческая молодежь ведет подготовку к Новому году, но директор клуба Огурцов пытается подчинить процесс учету и контролю. Бюрократ и чинуша желает превратить праздник в смотр самодеятельности и партсобрание одновременно. Однако молодые люди обводят вокруг пальца недалекого Огурцова и устраивают веселый праздник.ЕлкиДата премьеры: 16 декабря 2010 годаРежиссер: Тимур БекмамбетовЖанр: комедияАктеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов*, Екатерина Вилкова, Мария Порошина, Дато Бахтадзе, Вера Брежнева, Никита ПресняковСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 30 минутНеобычные новогодние события происходят накануне праздника в 11 городах, герои фильма - таксист и певица, сноубордист и лыжник, вор и милиционер, гастарбайтер и президент России, пожарный и директриса, студент и пенсионерка. Сложные ситуации, в которых оказываются эти люди, благополучно разрешаются благодаря новогоднему чуду или теории шести рукопожатий, в соответствии с которой любой человек на земле знает другого через шесть знакомых ему людей.* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20241209/kanikuly-1890956524.html

https://ria.ru/20240719/onlayn-prosmotry-1960791493.html

https://ria.ru/20240308/film-1931901156.html

https://ria.ru/20240118/film-1922123879.html

https://ria.ru/20240106/kholop-1919924420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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