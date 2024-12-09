Срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" продлили на год
Путин продлил срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" до 1 января 2026 г
© Exxon Mobil CorporationБереговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта "Сахалин-1", куда поступает продукция со всех буровых площадок
Береговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта "Сахалин-1", куда поступает продукция со всех буровых площадок. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Срок продажи невостребованной доли Exxon в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" продлен на год, до 1 января 2026 года, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Слова "1 января 2025 г." заменить словами "1 января 2026 г.", - говорится в документе, вносящем изменения в президентский указ от 7 октября 2022 года.
Изначально планировалось, что оценка и продажа доли будет осуществлена в течение четырех месяцев, но затем срок был продлен до 2025 года.
В октябре 2022 года президент распорядился создать российского оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владеющей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon с марта 2022 года находится в процессе выхода.
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