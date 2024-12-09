Рейтинг@Mail.ru
Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 09.12.2024 (обновлено: 06:00 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/dzheordzhesku-1988062071.html
Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет
Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет - РИА Новости, 09.12.2024
Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет
Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который превышает 200 миллиардов долларов, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:20
2024-12-09T06:00
в мире
румыния
сша
марчел чолаку
tiktok
нато
президентские выборы в румынии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987860150_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_937e8560b7d4fff102a229cdd2d31637.jpg
БУХАРЕСТ, 9 дек - РИА Новости. Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который превышает 200 миллиардов долларов, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску. "Мировая финансовая система стоит на грани коллапса, а Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который сейчас превышает 200 миллиардов долларов. Все это — результат политики, направленной на обогащение элит за счет народа", — заявил Джеорджеску в эфире бухарестского телеканала Realitatea.Говоря о решении Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов, Джеорджеску отметил, что вердикт суда появился в тот момент, когда на зарубежных участках уже шло голосование, а у него была поддержка более 80% избирателей."Моя фигура невыгодна для текущей системы власти. Она испугалась, поэтому произошло это событие (отмена результатов первого тура выборов. — Прим. ред.). Но еще раз хочу подчеркнуть, девять судей Конституционного суда не имеют права отменять волю народа, решать за 19 миллионов румын", — сказал Джеорджеску.Политик отметил важность национального единства, подчеркнув, что страх элит перед переменами усиливается, но народ должен оставаться твердым. Джеорджеску призвал своих сторонников не реагировать на провокации, не участвовать в беспорядках, а протестовать мирно. При этом он пообещал "продолжать бороться за победу демократии".Ранее в пятницу, судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.Оппозиционные в стране партии и политики расценили шаг конституционного суда как антидемократический. В частности, Джеорджеску заявил в своем обращении, что решение по отмене первого тура выборов является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
https://ria.ru/20241208/dzheordzhesku-1987944229.html
https://ria.ru/20241208/vybory-1988020516.html
https://ria.ru/20241208/pushki-1987946875.html
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987860150_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_31307a4e55260f1c17c1ae3118626a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, марчел чолаку, tiktok, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Марчел Чолаку, TikTok, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет

Джеорджеску: Румыния теряет суверенитет из-за госдолга в $200 миллиардов

© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джеорджеску
Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джеорджеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУХАРЕСТ, 9 дек - РИА Новости. Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который превышает 200 миллиардов долларов, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску.
"Мировая финансовая система стоит на грани коллапса, а Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который сейчас превышает 200 миллиардов долларов. Все это — результат политики, направленной на обогащение элит за счет народа", — заявил Джеорджеску в эфире бухарестского телеканала Realitatea.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Джеорджеску заявил, что Байден хочет втянуть Румынию в украинский конфликт
Вчера, 00:14
Говоря о решении Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов, Джеорджеску отметил, что вердикт суда появился в тот момент, когда на зарубежных участках уже шло голосование, а у него была поддержка более 80% избирателей.
"Моя фигура невыгодна для текущей системы власти. Она испугалась, поэтому произошло это событие (отмена результатов первого тура выборов. — Прим. ред.). Но еще раз хочу подчеркнуть, девять судей Конституционного суда не имеют права отменять волю народа, решать за 19 миллионов румын", — сказал Джеорджеску.
Политик отметил важность национального единства, подчеркнув, что страх элит перед переменами усиливается, но народ должен оставаться твердым. Джеорджеску призвал своих сторонников не реагировать на провокации, не участвовать в беспорядках, а протестовать мирно. При этом он пообещал "продолжать бороться за победу демократии".
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Румынии собрали более 680 тысяч подписей под петицией за честные выборы
Вчера, 16:54
Ранее в пятницу, судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
Оппозиционные в стране партии и политики расценили шаг конституционного суда как антидемократический. В частности, Джеорджеску заявил в своем обращении, что решение по отмене первого тура выборов является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Пушков допустил отмену президентских выборов в Румынии
Вчера, 00:59
 
В миреРумынияСШАМарчел ЧолакуTikTokНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала