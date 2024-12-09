https://ria.ru/20241209/dzheordzhesku-1988062071.html

Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет

Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет - РИА Новости, 09.12.2024

Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет

Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который превышает 200 миллиардов долларов, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T00:20

2024-12-09T00:20

2024-12-09T06:00

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БУХАРЕСТ, 9 дек - РИА Новости. Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который превышает 200 миллиардов долларов, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску. "Мировая финансовая система стоит на грани коллапса, а Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, который сейчас превышает 200 миллиардов долларов. Все это — результат политики, направленной на обогащение элит за счет народа", — заявил Джеорджеску в эфире бухарестского телеканала Realitatea.Говоря о решении Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов, Джеорджеску отметил, что вердикт суда появился в тот момент, когда на зарубежных участках уже шло голосование, а у него была поддержка более 80% избирателей."Моя фигура невыгодна для текущей системы власти. Она испугалась, поэтому произошло это событие (отмена результатов первого тура выборов. — Прим. ред.). Но еще раз хочу подчеркнуть, девять судей Конституционного суда не имеют права отменять волю народа, решать за 19 миллионов румын", — сказал Джеорджеску.Политик отметил важность национального единства, подчеркнув, что страх элит перед переменами усиливается, но народ должен оставаться твердым. Джеорджеску призвал своих сторонников не реагировать на провокации, не участвовать в беспорядках, а протестовать мирно. При этом он пообещал "продолжать бороться за победу демократии".Ранее в пятницу, судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.Оппозиционные в стране партии и политики расценили шаг конституционного суда как антидемократический. В частности, Джеорджеску заявил в своем обращении, что решение по отмене первого тура выборов является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.

https://ria.ru/20241208/dzheordzhesku-1987944229.html

https://ria.ru/20241208/vybory-1988020516.html

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в мире, румыния, сша, марчел чолаку, tiktok, нато, президентские выборы в румынии — 2024