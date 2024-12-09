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Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 09.12.2024 (обновлено: 12:28 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/dnepr-1988126585.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:27
2024-12-09T12:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина "Казак" и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html
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запорожская область, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина "Казак" и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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