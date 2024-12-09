https://ria.ru/20241209/dnepr-1988126585.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:27

2024-12-09T12:27

2024-12-09T12:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 55 военных, боевая бронированная машина "Казак" и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html

запорожская область

херсонская область

херсон

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запорожская область, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия