Рейтинг@Mail.ru
Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/damask-1988233156.html
Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске
Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске - РИА Новости, 09.12.2024
Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске
Власти Бразилии объявили об эвакуации посольства страны в столице Сирии Дамаске, сообщает портал UOL. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:46
2024-12-09T18:46
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Бразилии объявили об эвакуации посольства страны в столице Сирии Дамаске, сообщает портал UOL. "Дворец Планалту (рабочая резиденция президента Бразилии - ред.) приказал посольству страны в Дамаске эвакуироваться", - сообщает портал. По данным портала, в рамках эвакуации, в которой будет участвовать ООН, сотрудников посольства отправят в Ливан. Отмечается, что с большой вероятностью в посольстве оставят "одного местного чиновника". Бразильский портал G1 также подтверждает, что посольство Бразилии в Дамаске "технически останется открытым". Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987945029.html
https://ria.ru/20241209/tegeran-1988173661.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске

UOL: бразильские власти объявили об эвакуации посольства в Дамаске

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Бразилии объявили об эвакуации посольства страны в столице Сирии Дамаске, сообщает портал UOL.
"Дворец Планалту (рабочая резиденция президента Бразилии - ред.) приказал посольству страны в Дамаске эвакуироваться", - сообщает портал.
Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
Вчера, 11:56
По данным портала, в рамках эвакуации, в которой будет участвовать ООН, сотрудников посольства отправят в Ливан. Отмечается, что с большой вероятностью в посольстве оставят "одного местного чиновника".
Бразильский портал G1 также подтверждает, что посольство Бразилии в Дамаске "технически останется открытым".
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Посольство Ирана в Сирии прокомментировало слухи о прекращении работы
8 декабря, 00:32
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Члены Сирийской национальной армии на дороге в Манбидж, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Посольство Сирии в Тегеране приостановило работу
Вчера, 14:37
 
В миреРоссияМоскваСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала