Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске
UOL: бразильские власти объявили об эвакуации посольства в Дамаске
Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Бразилии объявили об эвакуации посольства страны в столице Сирии Дамаске, сообщает портал UOL.
"Дворец Планалту (рабочая резиденция президента Бразилии - ред.) приказал посольству страны в Дамаске эвакуироваться", - сообщает портал.
По данным портала, в рамках эвакуации, в которой будет участвовать ООН, сотрудников посольства отправят в Ливан. Отмечается, что с большой вероятностью в посольстве оставят "одного местного чиновника".
Бразильский портал G1 также подтверждает, что посольство Бразилии в Дамаске "технически останется открытым".
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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