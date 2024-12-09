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Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске

Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске - РИА Новости, 09.12.2024

Бразилия эвакуировала посольство в Дамаске

Власти Бразилии объявили об эвакуации посольства страны в столице Сирии Дамаске, сообщает портал UOL. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:46

2024-12-09T18:46

2024-12-09T18:46

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Бразилии объявили об эвакуации посольства страны в столице Сирии Дамаске, сообщает портал UOL. "Дворец Планалту (рабочая резиденция президента Бразилии - ред.) приказал посольству страны в Дамаске эвакуироваться", - сообщает портал. По данным портала, в рамках эвакуации, в которой будет участвовать ООН, сотрудников посольства отправят в Ливан. Отмечается, что с большой вероятностью в посольстве оставят "одного местного чиновника". Бразильский портал G1 также подтверждает, что посольство Бразилии в Дамаске "технически останется открытым". Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024