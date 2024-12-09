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Британия пока не готова открыть посольство в Сирии, заявил глава МИД - РИА Новости, 09.12.2024
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22:00 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/britaniya-1988279271.html
Британия пока не готова открыть посольство в Сирии, заявил глава МИД
Британия пока не готова открыть посольство в Сирии, заявил глава МИД - РИА Новости, 09.12.2024
Британия пока не готова открыть посольство в Сирии, заявил глава МИД
Великобритания пока не готова говорить о возобновлении дипломатического присутствия в Сирии после смены власти в стране, такое объявление было бы поспешным,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:00
2024-12-09T22:00
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Великобритания пока не готова говорить о возобновлении дипломатического присутствия в Сирии после смены власти в стране, такое объявление было бы поспешным, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Лэмми. В 2012 году Британия закрыла посольство в Дамаске на фоне ситуации с безопасностью. "Объявление в течение суток о том, что мы вновь открываем посольство в Сирии, было бы поспешным. Насущным вопросом в настоящее время является проблема гуманитарной помощи, сотрудничество с партнерами… Конечно, мы продолжим размышлять о наших текущих дипломатических отношениях с Сирией", - сказал министр, отвечая на вопросы в парламенте. Ранее в понедельник в офисе британского премьера Кира Стармера сообщили, что Великобритания выделит дополнительные 11 миллионов фунтов стерлингов (14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь жителям Сирии после смены власти в стране. Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241207/begstvo-1987888705.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, кир стармер, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Кир Стармер, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Британия пока не готова открыть посольство в Сирии, заявил глава МИД

Лэмми: Британия пока не готова открыть посольство в Сирии после смены власти

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Великобритания пока не готова говорить о возобновлении дипломатического присутствия в Сирии после смены власти в стране, такое объявление было бы поспешным, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Лэмми.
В 2012 году Британия закрыла посольство в Дамаске на фоне ситуации с безопасностью.
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"Объявление в течение суток о том, что мы вновь открываем посольство в Сирии, было бы поспешным. Насущным вопросом в настоящее время является проблема гуманитарной помощи, сотрудничество с партнерами… Конечно, мы продолжим размышлять о наших текущих дипломатических отношениях с Сирией", - сказал министр, отвечая на вопросы в парламенте.
Ранее в понедельник в офисе британского премьера Кира Стармера сообщили, что Великобритания выделит дополнительные 11 миллионов фунтов стерлингов (14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь жителям Сирии после смены власти в стране.
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Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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