https://ria.ru/20241209/bpla-1988157983.html

Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение работе с БПЛА

Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение работе с БПЛА - РИА Новости, 09.12.2024

Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение работе с БПЛА

Более 250 жителей Красноярского края прошли бесплатное обучение работе с беспилотниками, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:50

2024-12-09T13:50

2024-12-09T13:50

красноярский край

россия

бпла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863931763_0:111:3313:1975_1920x0_80_0_0_38074198397d66d99f5611107a843e6d.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Более 250 жителей Красноярского края прошли бесплатное обучение работе с беспилотниками, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона. Обучение было организовано в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Курсы могли пройти граждане от 18 до 60 лет, получающие либо уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование. "Более 250 жителей Красноярского края прошли бесплатное обучение работе с беспилотниками... Слушателям было предложено 11 различных образовательных курсов. Часть из них проходила дистанционно, часть – в онлайн и офлайн форматах", - говорится в сообщении. Отмечается, что по двум из них - "Специалист по проектированию узлов конструкций БВС" и "Инженер по сборке беспилотных авиационных систем" - были организованы практические занятия в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и в Центре опережающей профессиональной подготовки Красноярского края. Очные занятия помогли учащимся закрепить свои знания на практике о системе проектирования, изготовления и программирования БАС различных типов, а также методику сборки летного образца. "Последняя защита выпускных работ завершилась накануне. Основные темы – проектирование проектирование БАС для аэрофотосъемки и составления карт, разработка авиасистем для мониторинга лесов и борьбы с пожарами, проектирование прототипа БАС с функциями охраны и обеспечение пожарной безопасности и для доставки грузов в труднодоступные районы", - сказано в релизе. Также курсы прошли по темам 3D-моделирования в производстве БАС, аналитики данных, юридического сопровождения эксплуатации БАС, управления проектами в сфере беспилотников, разработки программного обеспечения БАС.

https://ria.ru/20241209/svo-1988146733.html

https://ria.ru/20241209/shou-1988132534.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, россия, бпла