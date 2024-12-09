https://ria.ru/20241209/bpla-1988157983.html
Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение работе с БПЛА
Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение работе с БПЛА - РИА Новости, 09.12.2024
Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение работе с БПЛА
Более 250 жителей Красноярского края прошли бесплатное обучение работе с беспилотниками, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:50
2024-12-09T13:50
2024-12-09T13:50
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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Более 250 жителей Красноярского края прошли бесплатное обучение работе с беспилотниками, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона. Обучение было организовано в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Курсы могли пройти граждане от 18 до 60 лет, получающие либо уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование. "Более 250 жителей Красноярского края прошли бесплатное обучение работе с беспилотниками... Слушателям было предложено 11 различных образовательных курсов. Часть из них проходила дистанционно, часть – в онлайн и офлайн форматах", - говорится в сообщении. Отмечается, что по двум из них - "Специалист по проектированию узлов конструкций БВС" и "Инженер по сборке беспилотных авиационных систем" - были организованы практические занятия в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и в Центре опережающей профессиональной подготовки Красноярского края. Очные занятия помогли учащимся закрепить свои знания на практике о системе проектирования, изготовления и программирования БАС различных типов, а также методику сборки летного образца. "Последняя защита выпускных работ завершилась накануне. Основные темы – проектирование проектирование БАС для аэрофотосъемки и составления карт, разработка авиасистем для мониторинга лесов и борьбы с пожарами, проектирование прототипа БАС с функциями охраны и обеспечение пожарной безопасности и для доставки грузов в труднодоступные районы", - сказано в релизе. Также курсы прошли по темам 3D-моделирования в производстве БАС, аналитики данных, юридического сопровождения эксплуатации БАС, управления проектами в сфере беспилотников, разработки программного обеспечения БАС.
https://ria.ru/20241209/svo-1988146733.html
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красноярский край, россия, бпла
Красноярский край, Россия, БПЛА
Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение работе с БПЛА
Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение по работе с БПЛА по нацпроекту
КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Более 250 жителей Красноярского края прошли бесплатное обучение работе с беспилотниками, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона.
Обучение было организовано в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Курсы могли пройти граждане от 18 до 60 лет, получающие либо уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
"Более 250 жителей Красноярского края прошли бесплатное обучение работе с беспилотниками... Слушателям было предложено 11 различных образовательных курсов. Часть из них проходила дистанционно, часть – в онлайн и офлайн форматах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по двум из них - "Специалист по проектированию узлов конструкций БВС" и "Инженер по сборке беспилотных авиационных систем" - были организованы практические занятия в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и в Центре опережающей профессиональной подготовки Красноярского края. Очные занятия помогли учащимся закрепить свои знания на практике о системе проектирования, изготовления и программирования БАС различных типов, а также методику сборки летного образца.
"Последняя защита выпускных работ завершилась накануне. Основные темы – проектирование проектирование БАС для аэрофотосъемки и составления карт, разработка авиасистем для мониторинга лесов и борьбы с пожарами, проектирование прототипа БАС с функциями охраны и обеспечение пожарной безопасности и для доставки грузов в труднодоступные районы", - сказано в релизе.
Также курсы прошли по темам 3D-моделирования в производстве БАС, аналитики данных, юридического сопровождения эксплуатации БАС, управления проектами в сфере беспилотников, разработки программного обеспечения БАС.