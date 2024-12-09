https://ria.ru/20241209/blagoveschensk-1988081314.html

В Благовещенске осудили трех участниц "Свидетелей Иеговы"*

В Благовещенске осудили трех участниц "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 09.12.2024

В Благовещенске осудили трех участниц "Свидетелей Иеговы"*

Благовещенский городской суд осудил трёх участниц за распространение идеологии запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, им... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:48

2024-12-09T08:48

2024-12-09T08:48

россия

благовещенск

свидетели иеговы

благовещенский городской суд

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Благовещенский городской суд осудил трёх участниц за распространение идеологии запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, им назначены тюремные сроки до 2,5 года, сообщает пресс-служба суда. "Благовещенский городской суд рассмотрел в закрытом заседании уголовное дело в отношении трех благовещенок, участвовавших в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято решение о запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч.2 ст. 282.2 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, в период с 2017 по 2018 годы женщины являлись вещателями в структурных подразделениях религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* в Благовещенске. Они активно участвовали в религиозных собраниях и других мероприятиях, направленных в том числе на подготовку благовещенцев к проповеднической деятельности. Они также распространяли убеждения организации среди населения. Двадцатого апреля 2017 года Верховный Суд РФ принял решение о ликвидации центральной религиозной организации и 395 местных структур, включая благовещенскую организацию "Свидетелей Иеговы"*, в связи с их экстремистской деятельностью. "Суд признал благовещенок виновными в совершении преступления и приговорил двоих из них к 2,5 годам лишения свободы, а одну – к 2 годам и 2 месяцам, заменив реальное лишение свободы принудительными работами сроком на 2,5 и 2 года и 2 месяца соответственно. Кроме того, у всех осужденных будет удержано 10% от зарплаты в доход государства. После отбывания основного наказания их ждет ограничение свободы на 6 месяцев", - добавляется в сообщении.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

https://ria.ru/20241112/sud-1983209349.html

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россия, благовещенск, свидетели иеговы, благовещенский городской суд, происшествия