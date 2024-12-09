https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988075612.html
Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.12.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:17
2024-12-09T07:17
2024-12-09T07:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА над территорией Белгородской области, три – над территорией Ростовской и два над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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белгородская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
ВС России уничтожили 13 беспилотников над тремя областями