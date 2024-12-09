https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988075612.html

Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.12.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T07:17

2024-12-09T07:17

2024-12-09T07:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

астраханская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА над территорией Белгородской области, три – над территорией Ростовской и два над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241208/voennye-1987986768.html

белгородская область

астраханская область

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белгородская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)