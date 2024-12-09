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Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 09.12.2024 (обновлено: 07:29 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988075612.html
Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.12.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:17
2024-12-09T07:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА над территорией Белгородской области, три – над территорией Ростовской и два над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241208/voennye-1987986768.html
белгородская область
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белгородская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

ВС России уничтожили 13 беспилотников над тремя областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА над территорией Белгородской области, три – над территорией Ростовской и два над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьАстраханская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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