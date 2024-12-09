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В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных новогодних направлениях - РИА Новости, 09.12.2024
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В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных новогодних направлениях
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных новогодних направлениях - РИА Новости, 09.12.2024
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных новогодних направлениях
Аэрофлот представляет рейтинг самых популярных новогодних направлений из Москвы, Красноярска и Санкт-Петербурга, а также к горнолыжным курортам России. Наиболее РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:30
2024-12-09T19:30
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МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот представляет рейтинг самых популярных новогодних направлений из Москвы, Красноярска и Санкт-Петербурга, а также к горнолыжным курортам России. Наиболее востребованные направления определили по количеству бронирований на даты с 28 декабря по 8 января 2025 года на рейсы под кодом SU, выполняемые Аэрофлотом и авиакомпанией "Россия".Топ-10 российских направлений из Москвы включают: Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самару, Уфу.Топ-10 международных направлений из Москвы: Пхукет, Ереван, Стамбул, Мале, Бангкок, Дубай, Коломбо, Гуанчжоу, Пекин, Денпасар.Топ-10 направлений из Красноярска: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург, Пхукет, Бангкок, Санья, Алматы.Топ-10 направлений из Санкт-Петербурга: Москва, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск, Тюмень, Ереван, Кировск, Бангкок.Топ-5 горнолыжных направлений по России: Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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Пресс-релизы

В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных новогодних направлениях

© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот представляет рейтинг самых популярных новогодних направлений из Москвы, Красноярска и Санкт-Петербурга, а также к горнолыжным курортам России. Наиболее востребованные направления определили по количеству бронирований на даты с 28 декабря по 8 января 2025 года на рейсы под кодом SU, выполняемые Аэрофлотом и авиакомпанией "Россия".
Топ-10 российских направлений из Москвы включают: Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самару, Уфу.
Топ-10 международных направлений из Москвы: Пхукет, Ереван, Стамбул, Мале, Бангкок, Дубай, Коломбо, Гуанчжоу, Пекин, Денпасар.
Топ-10 направлений из Красноярска: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург, Пхукет, Бангкок, Санья, Алматы.
Топ-10 направлений из Санкт-Петербурга: Москва, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск, Тюмень, Ереван, Кировск, Бангкок.
Топ-5 горнолыжных направлений по России: Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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