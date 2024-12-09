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Источник: ГД отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией - РИА Новости, 09.12.2024
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19:26 09.12.2024 (обновлено: 19:44 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988263665.html
Источник: ГД отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией
Источник: ГД отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией - РИА Новости, 09.12.2024
Источник: ГД отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией
Совет Госдумы принял решение перенести ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, сообщил источник РИА Новости в нижней палате парламента. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:26
2024-12-09T19:44
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аслан бжания
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Совет Госдумы принял решение перенести ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, сообщил источник РИА Новости в нижней палате парламента. "О других решениях Совета Думы &lt;...&gt; на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", — сказал собеседник агентства. Отказ от инвестиционного соглашенияТридцатого октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
https://ria.ru/20241203/soglashenie-1987113739.html
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абхазия, россия, госдума рф, в мире, экономика, протесты в абхазии — 2024, аслан бжания
Абхазия, Россия, Госдума РФ, В мире, Экономика, Протесты в Абхазии — 2024, Аслан Бжания
Источник: ГД отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией

Совет Госдумы перенес ратификацию протокола к соглашению о торговле с Абхазией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Совет Госдумы принял решение перенести ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, сообщил источник РИА Новости в нижней палате парламента.
"О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", — сказал собеседник агентства.
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Отказ от инвестиционного соглашения

Тридцатого октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.
Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.
Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
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