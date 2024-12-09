https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988263665.html

Источник: ГД отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией

Источник: ГД отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией - РИА Новости, 09.12.2024

Источник: ГД отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией

Совет Госдумы принял решение перенести ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, сообщил источник РИА Новости в нижней палате парламента. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:26

2024-12-09T19:26

2024-12-09T19:44

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Совет Госдумы принял решение перенести ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, сообщил источник РИА Новости в нижней палате парламента. "О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)", — сказал собеседник агентства. Отказ от инвестиционного соглашенияТридцатого октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.

https://ria.ru/20241203/soglashenie-1987113739.html

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