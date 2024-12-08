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Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:49 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/zaharova-1988056734.html
Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада
Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада - РИА Новости, 08.12.2024
Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне информации о прибытии президента Сирии Башара Асада в Москву иронично поинтересовалась, опровергнет... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:49
2024-12-08T22:49
война в сирии
в мире
сирия
россия
москва
башар асад
мария захарова
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне информации о прибытии президента Сирии Башара Асада в Москву иронично поинтересовалась, опровергнет ли агентство Рейтер свое сообщение о его якобы вероятной гибели. Источник в Кремле ранее сообщил РИА Новости, что Асад прибыл в российскую столицу с членами своей семьи. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище. Как утверждало до этого агентство Рейтер, Асад якобы мог погибнуть в авиакатастрофе. "Интересно, сообщившее о "хайли-лайкли" (весьма вероятной - ред.) кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Собеседник РИА Новости в Кремле, сообщивший о прибытии Асада с семьей в Москву, также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/asad-1988054917.html
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в мире, сирия, россия, москва, башар асад, мария захарова, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Москва, Башар Асад, Мария Захарова, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада

Захарова: Reuters распространило об Асаде фейк, с которыми Запад как бы борется

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне информации о прибытии президента Сирии Башара Асада в Москву иронично поинтересовалась, опровергнет ли агентство Рейтер свое сообщение о его якобы вероятной гибели.
Источник в Кремле ранее сообщил РИА Новости, что Асад прибыл в российскую столицу с членами своей семьи. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище. Как утверждало до этого агентство Рейтер, Асад якобы мог погибнуть в авиакатастрофе.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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"Интересно, сообщившее о "хайли-лайкли" (весьма вероятной - ред.) кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Собеседник РИА Новости в Кремле, сообщивший о прибытии Асада с семьей в Москву, также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Война в СирииВ миреСирияРоссияМоскваБашар АсадМария ЗахароваОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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