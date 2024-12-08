https://ria.ru/20241208/zaharova-1988056734.html

Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада

Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада - РИА Новости, 08.12.2024

Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне информации о прибытии президента Сирии Башара Асада в Москву иронично поинтересовалась, опровергнет... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:49

2024-12-08T22:49

2024-12-08T22:49

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мария захарова

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне информации о прибытии президента Сирии Башара Асада в Москву иронично поинтересовалась, опровергнет ли агентство Рейтер свое сообщение о его якобы вероятной гибели. Источник в Кремле ранее сообщил РИА Новости, что Асад прибыл в российскую столицу с членами своей семьи. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище. Как утверждало до этого агентство Рейтер, Асад якобы мог погибнуть в авиакатастрофе. "Интересно, сообщившее о "хайли-лайкли" (весьма вероятной - ред.) кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Собеседник РИА Новости в Кремле, сообщивший о прибытии Асада с семьей в Москву, также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/asad-1988054917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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