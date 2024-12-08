Захарова поинтересовалась, опровергнет ли Reuters свой фейк о смерти Асада
Захарова: Reuters распространило об Асаде фейк, с которыми Запад как бы борется
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне информации о прибытии президента Сирии Башара Асада в Москву иронично поинтересовалась, опровергнет ли агентство Рейтер свое сообщение о его якобы вероятной гибели.
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"Интересно, сообщившее о "хайли-лайкли" (весьма вероятной - ред.) кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Собеседник РИА Новости в Кремле, сообщивший о прибытии Асада с семьей в Москву, также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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