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Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела - РИА Новости, 08.12.2024
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22:22 08.12.2024 (обновлено: 22:55 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/yagodkina-1988055326.html
Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела
Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела - РИА Новости, 08.12.2024
Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела
Замглавы ФТС Елена Ягодкина, обвиняемая в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная алкогольная продукция, знакомится с... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:22
2024-12-08T22:55
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Замглавы ФТС Елена Ягодкина, обвиняемая в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная алкогольная продукция, знакомится с материалами дела, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.В сентябре РИА Новости сообщало, что, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства, срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной был продлен до декабря."Идет ознакомление с материалами уголовного дела руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Елены Ягодкиной и ее подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий", - сказал Бастрыкин.По данным следствия, Ягодкина и ее подчиненные - заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Сероштан А.П. и Антипов А.С. - выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке.Басманный суд Москвы в конце марта арестовал Ягодкину по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что "за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства". Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника - это огромная потеря".Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20240406/yagodkina-1938240478.html
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, оон
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва, ООН
Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела

Замглавы ФТС, обвиняемая в превышении полномочий, знакомится с материалами дела

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина в Басманном суде
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Замглавы ФТС Елена Ягодкина, обвиняемая в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная алкогольная продукция, знакомится с материалами дела, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В сентябре РИА Новости сообщало, что, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства, срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной был продлен до декабря.
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"Идет ознакомление с материалами уголовного дела руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Елены Ягодкиной и ее подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий", - сказал Бастрыкин.
По данным следствия, Ягодкина и ее подчиненные - заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Сероштан А.П. и Антипов А.С. - выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке.
Басманный суд Москвы в конце марта арестовал Ягодкину по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).
Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что "за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства". Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника - это огромная потеря".
Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМоскваООН
 
 
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