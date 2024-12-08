https://ria.ru/20241208/yagodkina-1988055326.html

Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела

Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела - РИА Новости, 08.12.2024

Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела

Замглавы ФТС Елена Ягодкина, обвиняемая в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная алкогольная продукция, знакомится с... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:22

2024-12-08T22:22

2024-12-08T22:55

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

москва

оон

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Замглавы ФТС Елена Ягодкина, обвиняемая в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная алкогольная продукция, знакомится с материалами дела, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.В сентябре РИА Новости сообщало, что, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства, срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной был продлен до декабря."Идет ознакомление с материалами уголовного дела руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Елены Ягодкиной и ее подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий", - сказал Бастрыкин.По данным следствия, Ягодкина и ее подчиненные - заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Сероштан А.П. и Антипов А.С. - выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке.Басманный суд Москвы в конце марта арестовал Ягодкину по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что "за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства". Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника - это огромная потеря".Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20240406/yagodkina-1938240478.html

https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, оон