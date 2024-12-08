https://ria.ru/20241208/vs-1988001929.html

ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области

ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024

ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:21

2024-12-08T14:21

2024-12-08T14:21

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905937897_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2b129662a47eca35987c7c32fb719ded.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населённых пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20241208/ukraina-1988001202.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина