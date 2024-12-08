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ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/vs-1988001929.html
ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области
ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:21
2024-12-08T14:21
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населённых пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241208/ukraina-1988001202.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение 13 украинским бригадам в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО в зоне СВО
Боевая работа РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населённых пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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