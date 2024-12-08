https://ria.ru/20241208/voyska-1987955203.html

Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили "Бабой-ягой" по своим

Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили "Бабой-ягой" по своим - РИА Новости, 08.12.2024

Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили "Бабой-ягой" по своим

Украинская армия при помощи тяжелого ночного дрона-бомбардировщика "Баба-яга" и 120-миллиметрового миномета пыталась уничтожить группу десантников из 95-й... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T03:54

2024-12-08T03:54

2024-12-08T06:01

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 8 дек - РИА Новости. Украинская армия при помощи тяжелого ночного дрона-бомбардировщика "Баба-яга" и 120-миллиметрового миномета пыталась уничтожить группу десантников из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Рябина, стрелок-пулеметчик этой бригады."Когда подошли солдаты русские очень близко, метров на 10 к нам уже, мы говорим: "Все, сдаемся!" И со мной вышли еще два человека. Начала "Баба-яга" летать, начались "скиды" (сбросы. — Прим. ред.), они (русские) говорят: "Если ваши сами вас не уничтожат, то будете жить". Чуть подзатихло. Потом, говорят, начала работать "120-ка", миномет, было пару "приходов" ("прилетов". — Прим. ред.). Потом все затихло, потом пришли (российские. — Прим. ред.) военнослужащие, нас забрали и повели", — рассказал Рябина. Стрелка-пулеметчика 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Рябину мобилизовали в августе 2024 года, в декабре он сдался в плен в Курской области. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 38,8 тысячи военнослужащих и 232 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241207/vsu-1987882114.html

https://ria.ru/20241207/vsu-1987878307.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины