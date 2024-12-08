https://ria.ru/20241208/ukraina-1988001202.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 400 военнослужащих, две БМП, в том числе одну Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:09

2024-12-08T14:09

2024-12-08T14:17

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 400 военнослужащих, две БМП, в том числе одну Bradley, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 39260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1233 боевые бронированные машины.

https://ria.ru/20241208/telegraph-1987995033.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины