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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 400 военнослужащих, две БМП, в том числе одну Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:09
2024-12-08T14:09
2024-12-08T14:17
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 400 военнослужащих, две БМП, в том числе одну Bradley, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 39260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1233 боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20241208/telegraph-1987995033.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области