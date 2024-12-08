https://ria.ru/20241208/tank-pamyatnik-1988041565.html

На Украине демонтировали советский танк-памятник

На Украине демонтировали советский танк-памятник - РИА Новости, 08.12.2024

На Украине демонтировали советский танк-памятник

Советский танк-памятник ИС-2, посвященный в том числе проектировавшему его советскому конструктору Жозефу Котину, демонтировали в Павлограде Днепропетровской... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:46

2024-12-08T19:46

2024-12-08T19:52

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Советский танк-памятник ИС-2, посвященный в том числе проектировавшему его советскому конструктору Жозефу Котину, демонтировали в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Павлограде демонтировали советский танк, который стоял при въезде в город. Это был памятник в том числе уроженцу Павлограда, конструктору танков Жозефу Котину. Он создал тяжелый танк ИС-2, который и стоял на постаменте", - сообщает издание. Как отмечается, для того, чтобы убрать 50-тонную машину, пришлось пригонять специальный кран из Днепропетровска (украинское название - Днепр). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, павлоград, россия, сергей лавров, страна.ua