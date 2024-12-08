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Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/su-34-1988018662.html
Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению военнослужащих ВСУ и их бронетехнике в курском приграничье, цели... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:35
2024-12-08T16:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
украина
курская область
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению военнослужащих ВСУ и их бронетехнике в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20241208/ukraina-1988003740.html
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россия, вооруженные силы украины, су-34, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Украина, Курская область
Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению военнослужащих ВСУ и их бронетехнике в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34УкраинаКурская область
 
 
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