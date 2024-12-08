https://ria.ru/20241208/su-34-1988018662.html

Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024

Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению военнослужащих ВСУ и их бронетехнике в курском приграничье, цели... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:35

2024-12-08T16:35

2024-12-08T16:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению военнослужащих ВСУ и их бронетехнике в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20241208/ukraina-1988003740.html

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россия, вооруженные силы украины, су-34, украина, курская область