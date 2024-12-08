Спецоперация, 8 декабря: российские военные освободили Благодатное в ДНР
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" вели успешные наступательные действия и освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Кроме того, "Восток" и другие группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника и отразили 23 контратаки. ВСУ при этом потеряли до 1460 военнослужащих.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Благодатное в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Благодатное в ДНР
Также украинские войска лишились танка, двух БМП, гаубицы FH-70 производства Великобритании, трёх самоходных артиллерийских установок "Акация" и двух "Гвоздик", двух бронемашин MaxxPro, гаубиц М198 и М777, трех орудий М119 и самоходной артиллерийской установки Paladin производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходного артиллерийского орудия "Нона", двух орудий Д-20, восьми гаубиц Д-30, трех РСЗО "Ольха" и пушки Д-44. Уничтожены два склада с боеприпасами и склад горючего.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства и 88 беспилотников самолетного типа.
Потеряли почти 40 тысяч
В отдельной сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что российские Вооруженные Силы продолжают разгром формирований противника на территории региона.
Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах шести населенных пунктов курского приграничья и семи населенных пунктов Сумской области Украины.
За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 400 военнослужащих, две БМП, в том числе Bradley производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет. Всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 39260 военнослужащих.
Атаки БПЛА по мирным жителям
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в воскресенье, что в результате атаки украинского беспилотника на автобус в городе пострадали шесть человек.
Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска сбрасывали на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотника в 13.05 и в 16.30, а также выпустили по городу два снаряда калибра 155 миллиметров.
Кроме того, по данным СЦКК, мирный житель был ранен в Селидово в ДНР.
Катастрофическая ситуация для ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в воскресенье журналистам, что потери ВСУ в ходе СВО кратно превышают потери российской стороны, а в целом на фронте для украинской армии складывается катастрофическая ситуация.
Он напомнил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию.
Не стоит ждать
Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что Украине после смены американской администрации не стоит ожидать тех же объемов военной помощи от Вашингтона, которые предоставлялись ей при администрации Джо Байдена.
На своей странице в соцсети Trust Social Трамп написал, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", призвал к немедленному прекращению огня и переговорам, а также заявил, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину. Потери украинских войск Трамп оценил в 400 тысяч человек.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в воскресенье, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с февраля 2022 года превысил 119 миллиардов долларов, 62 из которых были внесены США.
Украина не смогла предоставить США достаточного количества пилотов для обучения на американских истребителях F-16, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также признал, что передача ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева. Кроме того, по словам Салливана, переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы и оказались не самой полезной техникой для ВСУ.
Сократилось втрое
Население Харькова сократилось втрое из-за мобилизации на Украине, рассказал РИА Новости дважды дезертировавший из украинской армии военнопленный Дмитрий Ружицкий. Он заявил, что женщины уехали из страны, а местных мужчин "выловили" сотрудники военкоматов.
Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих прошел в Хмельницком на западе Украины, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ, сообщил местный телеканал Еspreso. Накануне он сообщил о подобном митинге в Киеве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18