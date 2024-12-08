https://ria.ru/20241208/spetsoperatsiya-1988047363.html

Спецоперация, 8 декабря: российские военные освободили Благодатное в ДНР

Спецоперация, 8 декабря: российские военные освободили Благодатное в ДНР - РИА Новости, 08.12.2024

Спецоперация, 8 декабря: российские военные освободили Благодатное в ДНР

Подразделения группировки войск "Восток" вели успешные наступательные действия и освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в Донецкой Народной... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:54

2024-12-08T20:54

2024-12-08T20:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" вели успешные наступательные действия и освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Кроме того, "Восток" и другие группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника и отразили 23 контратаки. ВСУ при этом потеряли до 1460 военнослужащих. Также украинские войска лишились танка, двух БМП, гаубицы FH-70 производства Великобритании, трёх самоходных артиллерийских установок "Акация" и двух "Гвоздик", двух бронемашин MaxxPro, гаубиц М198 и М777, трех орудий М119 и самоходной артиллерийской установки Paladin производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходного артиллерийского орудия "Нона", двух орудий Д-20, восьми гаубиц Д-30, трех РСЗО "Ольха" и пушки Д-44. Уничтожены два склада с боеприпасами и склад горючего. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства и 88 беспилотников самолетного типа. Потеряли почти 40 тысячВ отдельной сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что российские Вооруженные Силы продолжают разгром формирований противника на территории региона. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 11 приграничных населенных пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах шести населенных пунктов курского приграничья и семи населенных пунктов Сумской области Украины. За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 400 военнослужащих, две БМП, в том числе Bradley производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет. Всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 39260 военнослужащих. Атаки БПЛА по мирным жителямМэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в воскресенье, что в результате атаки украинского беспилотника на автобус в городе пострадали шесть человек. Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска сбрасывали на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотника в 13.05 и в 16.30, а также выпустили по городу два снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, по данным СЦКК, мирный житель был ранен в Селидово в ДНР. Катастрофическая ситуация для ВСУПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в воскресенье журналистам, что потери ВСУ в ходе СВО кратно превышают потери российской стороны, а в целом на фронте для украинской армии складывается катастрофическая ситуация. Россия, по его словам, приветствует мирные инициативы Глобального Юга по Украине, в частности партнеров РФ по БРИКС - Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии. Он напомнил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию. Не стоит ждатьИзбранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что Украине после смены американской администрации не стоит ожидать тех же объемов военной помощи от Вашингтона, которые предоставлялись ей при администрации Джо Байдена. На своей странице в соцсети Trust Social Трамп написал, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", призвал к немедленному прекращению огня и переговорам, а также заявил, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину. Потери украинских войск Трамп оценил в 400 тысяч человек. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в воскресенье, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с февраля 2022 года превысил 119 миллиардов долларов, 62 из которых были внесены США. Украина не смогла предоставить США достаточного количества пилотов для обучения на американских истребителях F-16, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также признал, что передача ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева. Кроме того, по словам Салливана, переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы и оказались не самой полезной техникой для ВСУ. Сократилось втроеНаселение Харькова сократилось втрое из-за мобилизации на Украине, рассказал РИА Новости дважды дезертировавший из украинской армии военнопленный Дмитрий Ружицкий. Он заявил, что женщины уехали из страны, а местных мужчин "выловили" сотрудники военкоматов. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих прошел в Хмельницком на западе Украины, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ, сообщил местный телеканал Еspreso. Накануне он сообщил о подобном митинге в Киеве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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