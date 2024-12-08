Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии
Аракчи: Тегеран знал о плане США и Израиля по активизации оппозиционеров в Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 8 дек - РИА Новости. Иран знал о планах США и Израиля, связанных с активизацией вооруженных оппозиционных группировок в Сирии, все разведданные передавались сирийскому правительству, заявил в ходе специального интервью на иранском государственном телевидении министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
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"Все было ясно. И аналитика, и информационные сообщения заранее указывали на то, что возникнет (активизация - ред.) подобного (оппозиционного - ред.) движения. Как с точки зрения аналитики, так и с точки зрения разведданных мы (Иран - ред.) знали о том, что со стороны США и израильского режима существует закулисный план, который... будет создавать проблемы для "оси сопротивления"... С точки зрения (происходящего - ред.) "на полях" и разведки спецслужбы в нашей стране и в Сирии были полностью осведомлены о движениях (оппозиции - ред.) в Идлибе... и вся информация была передана сирийскому правительству и сирийской армии", - заявил Аракчи.
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