https://ria.ru/20241208/siriya-1988054793.html

Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии

Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии

Иран знал о планах США и Израиля, связанных с активизацией вооруженных оппозиционных группировок в Сирии, все разведданные передавались сирийскому... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:18

2024-12-08T22:18

2024-12-08T23:03

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ТЕГЕРАН, 8 дек - РИА Новости. Иран знал о планах США и Израиля, связанных с активизацией вооруженных оппозиционных группировок в Сирии, все разведданные передавались сирийскому правительству, заявил в ходе специального интервью на иранском государственном телевидении министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Все было ясно. И аналитика, и информационные сообщения заранее указывали на то, что возникнет (активизация - ред.) подобного (оппозиционного - ред.) движения. Как с точки зрения аналитики, так и с точки зрения разведданных мы (Иран - ред.) знали о том, что со стороны США и израильского режима существует закулисный план, который... будет создавать проблемы для "оси сопротивления"... С точки зрения (происходящего - ред.) "на полях" и разведки спецслужбы в нашей стране и в Сирии были полностью осведомлены о движениях (оппозиции - ред.) в Идлибе... и вся информация была передана сирийскому правительству и сирийской армии", - заявил Аракчи.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовалаГоланские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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