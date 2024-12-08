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Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:18 08.12.2024 (обновлено: 23:03 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988054793.html
Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии
Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии
Иран знал о планах США и Израиля, связанных с активизацией вооруженных оппозиционных группировок в Сирии, все разведданные передавались сирийскому... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:18
2024-12-08T23:03
война в сирии
в мире
сирия
иран
сша
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 8 дек - РИА Новости. Иран знал о планах США и Израиля, связанных с активизацией вооруженных оппозиционных группировок в Сирии, все разведданные передавались сирийскому правительству, заявил в ходе специального интервью на иранском государственном телевидении министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Все было ясно. И аналитика, и информационные сообщения заранее указывали на то, что возникнет (активизация - ред.) подобного (оппозиционного - ред.) движения. Как с точки зрения аналитики, так и с точки зрения разведданных мы (Иран - ред.) знали о том, что со стороны США и израильского режима существует закулисный план, который... будет создавать проблемы для "оси сопротивления"... С точки зрения (происходящего - ред.) "на полях" и разведки спецслужбы в нашей стране и в Сирии были полностью осведомлены о движениях (оппозиции - ред.) в Идлибе... и вся информация была передана сирийскому правительству и сирийской армии", - заявил Аракчи.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовалаГоланские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, сирия, иран, сша, аббас аракчи, оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад
Война в Сирии, В мире, Сирия, Иран, США, Аббас Аракчи, ООН, Браво, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад
Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии

Аракчи: Тегеран знал о плане США и Израиля по активизации оппозиционеров в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 8 дек - РИА Новости. Иран знал о планах США и Израиля, связанных с активизацией вооруженных оппозиционных группировок в Сирии, все разведданные передавались сирийскому правительству, заявил в ходе специального интервью на иранском государственном телевидении министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
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"Все было ясно. И аналитика, и информационные сообщения заранее указывали на то, что возникнет (активизация - ред.) подобного (оппозиционного - ред.) движения. Как с точки зрения аналитики, так и с точки зрения разведданных мы (Иран - ред.) знали о том, что со стороны США и израильского режима существует закулисный план, который... будет создавать проблемы для "оси сопротивления"... С точки зрения (происходящего - ред.) "на полях" и разведки спецслужбы в нашей стране и в Сирии были полностью осведомлены о движениях (оппозиции - ред.) в Идлибе... и вся информация была передана сирийскому правительству и сирийской армии", - заявил Аракчи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
Вчера, 15:18
 
Война в СирииВ миреСирияИранСШААббас АракчиООНБравоОбострение ситуации в Сирии — 2024Башар Асад
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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